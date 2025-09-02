Un Posto al Sole, anticipazioni 3 settembre: Gennaro mette all'angolo Roberto e Marina

Torna domani alle 20.50 una nuova puntata di Un Posto al Sole, la soap più longeva della tv italiana. Nell' episodio di mercoledì 3 settembre troveremo Roberto e Marina sempre più all'angolo, dopo la denuncia di Gennaro Gagliotti.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà.

Dov'eravamo rimasti

Marina

Roberto Ferri non è riuscito a trattenersi davanti all'ennesima provocazione di Gennaro Gagliotti e gli ha tirato un pugno: per questo motivo, è stato denunciato e la polizia ha aperto un'indagine a suo nome. Antonietta intanto cerca disperatamente di salvare il suo matrimonio con Gennaro, mentre Marina e Roberto si trovano sempre più in difficoltà a causa delle indagini. Intanto, durante una lezione di ballo di Gabriela, un ospite inatteso ha sorpreso Micaela, costringendola a confrontarsi con emozioni che credeva sotto controllo.

Infine, Niko è finalmente riuscito a fare la proposta di matrimonio a Manuela, dopo una serie di incomprensioni che avevano fatto ingelosire la ragazza.

Anticipazioni 3 settembre: Gennaro mette all'angolo Roberto e Marina

Roberto Ferri

La tensione a Palazzo Palladini continua a salire. Roberto e Marina si trovano sempre più alle strette: le accuse di Gennaro sono pesanti e rischiano di avere conseguenze serie. I due coniugi, uniti in questo difficile momento, faranno di tutto per difendersi e cercare di smontare le accuse. Gennaro però sembra pronto a rilanciare, chiedendo aiuto a una persona per lui molto importante: per lui, questa è l'occasione perfetta per mettere i soci all'angolo nella gestione dei Cantieri.

Damiano Un posto al sole

Intanto, Damiano sta aspettando i risultati del concorso per diventare viceispettore. Presto saprà com'è andato e l'ansia inizia a farsi sentire: da questo risultato potrebbe dipendere il suo futuro professionale e personale, perciò il Renda è molto teso. Sul fronte sentimentale, invece, accade qualcosa di inaspettato: Micaela, solitamente cinica e pungente, mostrerà un lato fragile e sensibile. Un momento che potrebbe sorprendere chi la conosce bene e rivelare aspetti più profondi della sua persona.