Un Posto a Sole, anticipazioni 3 novembre: Rosa tra Pino e Damiano, una decisione difficile al Vulcano

Scopriamo cosa succederà nel prossimo episodio di Un Posto al Sole, la soap di Rai 3 in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 20.50

Gianluca Palladini
NOTIZIA di 02/11/2025

Nuova settimana di appuntamenti per Un Posto al Sole, la soap all'ombra del Vesuvio che sta per festeggiare trenta compleanni. Nell'episodio di lunedì 3 novembre troveremo Rosa ancora una volta alle prese con la scelta tra Pino e Damiano, mentre una brutta notizia sta per abbattersi su Gianluca.
Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata, in onda alle 20.50 su Rai Tre.

Dov'eravamo rimasti

Rosa è in crisi: combattuta tra l'affetto per Pino e i sentimenti per Damiano, riaffiorati poco prima della partenza per le vacanze. Il poliziotto infatti, in quel momento in forte crisi con Viola, l'aveva baciata: a quel punto, Rosa ha iniziato a interrogarsi su cosa provasse davvero per il suo ex.
Nel frattempo Gianluca Palladini ha sviluppato una dipendenza dall'alcol: se in un primo momento il ragazzo è riuscito a nascondere il suo problema, il segreto è presto divenuto chiaro a tutti. Tanto che, per aiutarlo, è stato assunto al Vulcano con l'obiettivo di dargli un punto di partenza per ricominciare.

Anticipazioni 3 novembre: Rosa combattuta tra Pino e Damiano, una decisione difficile al Vulcano

Rosa è ormai da tempo in balia dei sentimenti per Damiano e Pino: la Picariello non sa cosa fare, così Clara le parla e la esorta a fare chiarezza dentro di sé. La complicità tra l'ex coppia è ormai sotto gli occhi di tutti: Rosa riuscirà ad ammettere quello che le sta succedendo?
Intanto sul Vulcano incombe una decisione a dir poco difficile. Silvia, Diego e Nunzio infatti, sono alle prese con importanti problemi di budget: una situazione che dovranno risolvere, loro malgrado, con una soluzione tanto sofferta quanto importante. Purtroppo, a farne le spese sarà Gianluca.
Nel frattempo procede il riavvicinamento di Guido e Mariella, che ormai sembrano sempre più vicini alla riconciliazione definitiva. Bice infine, fa irruzione con la sua solita foga rivelando una clamorosa novità.