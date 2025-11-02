Un Posto a Sole, anticipazioni 3 novembre: Rosa tra Pino e Damiano, una decisione difficile al Vulcano

Nuova settimana di appuntamenti per Un Posto al Sole, la soap all'ombra del Vesuvio che sta per festeggiare trenta compleanni. Nell'episodio di lunedì 3 novembre troveremo Rosa ancora una volta alle prese con la scelta tra Pino e Damiano, mentre una brutta notizia sta per abbattersi su Gianluca.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata, in onda alle 20.50 su Rai Tre.

Dov'eravamo rimasti

Rosa

Rosa è in crisi: combattuta tra l'affetto per Pino e i sentimenti per Damiano, riaffiorati poco prima della partenza per le vacanze. Il poliziotto infatti, in quel momento in forte crisi con Viola, l'aveva baciata: a quel punto, Rosa ha iniziato a interrogarsi su cosa provasse davvero per il suo ex.

Nel frattempo Gianluca Palladini ha sviluppato una dipendenza dall'alcol: se in un primo momento il ragazzo è riuscito a nascondere il suo problema, il segreto è presto divenuto chiaro a tutti. Tanto che, per aiutarlo, è stato assunto al Vulcano con l'obiettivo di dargli un punto di partenza per ricominciare.

Anticipazioni 3 novembre: Rosa combattuta tra Pino e Damiano, una decisione difficile al Vulcano

Nunzio

Rosa è ormai da tempo in balia dei sentimenti per Damiano e Pino: la Picariello non sa cosa fare, così Clara le parla e la esorta a fare chiarezza dentro di sé. La complicità tra l'ex coppia è ormai sotto gli occhi di tutti: Rosa riuscirà ad ammettere quello che le sta succedendo?

Intanto sul Vulcano incombe una decisione a dir poco difficile. Silvia, Diego e Nunzio infatti, sono alle prese con importanti problemi di budget: una situazione che dovranno risolvere, loro malgrado, con una soluzione tanto sofferta quanto importante. Purtroppo, a farne le spese sarà Gianluca.

Nel frattempo procede il riavvicinamento di Guido e Mariella, che ormai sembrano sempre più vicini alla riconciliazione definitiva. Bice infine, fa irruzione con la sua solita foga rivelando una clamorosa novità.