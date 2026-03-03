Un Posto al Sole, anticipazioni 4 marzo: Manuela sceglie l'abito da sposa, Raffaele e Ornella si riavvicinano

Il matrimonio di Niko e Manuela si avvicina, mentre Ornella e Raffaele sono ancora in crisi e non riescono a risolvere la rottura che si è creata prima della partenza della donna. Questo è quello che vedremo nell' episodio di mercoledì 4 marzo di Un Posto al Sole, la soap più longeva della tv italiana. L'appuntamento è alle 20.50 su Rai Tre, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì.

Ma scopriamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie.

Dov'eravamo rimasti

Roberto Ferri

Roberto conosce gli amici di Cristina, ma si rende conto che i ragazzi non sono una buona compagnia per lei; preoccupato, litiga con la figlia peggiorando ulteriormente il loro rapporto, caratterizzata da una distanza che l'uomo non riesce proprio a colmare. Marina invece, a differenza di Ferri, comprende quanto la ragazza abbia bisogno di sostegno e cerca di farlo capire anche al padre. Intanto Gianluca e Anna si riavvicinano, mentre Alberto si rende conto che la presenza di Anna lo turba. Mariella, infine, continua a mentire a Guido e non rinuncia a vendicarsi di Massaro.

Anticipazioni 4 marzo: Manuela sceglie l'abito da sposa, Raffaele e Ornella si riavvicinano

Manuela

Con il matrimonio ormai vicino, Manuela dovrà scegliere l'abito da sposa: per la gemella, la missione si rivelerà tutt'altro che semplice. Intanto, qualcuno sembra molto interessato alla vita sua e di Micaela.

A Palazzo Palladini Cristina è ancora traumatizzata per l'incidente: dopo il litigio, Roberto non sembra ancora in grado di stare vicino alla figlia.

Veniamo infine a Raffaele e Ornella. Dopo il ritorno della donna, la coppia è ancora in crisi: il portiere sta cercando di recuperare il rapporto e per un momento, gli sforzi per accorciare le distanze con Ornella sembrerebbero avere l'effetto sperato. Tuttavia, nonostante gli sforzi di Raffaele non siano vani, non basteranno comunque a risolvere i problemi della coppia.