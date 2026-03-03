Un Posto al Sole, anticipazioni 4 marzo: Manuela sceglie l'abito da sposa, Raffaele e Ornella si riavvicinano

Il matrimonio di Niko e Manuela si avvicina, mentre Ornella e Raffaele sono ancora in crisi e non riescono a risolvere la rottura che si è creata prima della partenza della donna. Questo è quello che vedremo nell' episodio di mercoledì 4 marzo di Un Posto al Sole, la soap più longeva della tv italiana. L'appuntamento è alle 20.50 su Rai Tre, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì.
Ma scopriamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie.
Dov'eravamo rimasti
Roberto conosce gli amici di Cristina, ma si rende conto che i ragazzi non sono una buona compagnia per lei; preoccupato, litiga con la figlia peggiorando ulteriormente il loro rapporto, caratterizzata da una distanza che l'uomo non riesce proprio a colmare. Marina invece, a differenza di Ferri, comprende quanto la ragazza abbia bisogno di sostegno e cerca di farlo capire anche al padre. Intanto Gianluca e Anna si riavvicinano, mentre Alberto si rende conto che la presenza di Anna lo turba. Mariella, infine, continua a mentire a Guido e non rinuncia a vendicarsi di Massaro.
Anticipazioni 4 marzo: Manuela sceglie l'abito da sposa, Raffaele e Ornella si riavvicinano
Con il matrimonio ormai vicino, Manuela dovrà scegliere l'abito da sposa: per la gemella, la missione si rivelerà tutt'altro che semplice. Intanto, qualcuno sembra molto interessato alla vita sua e di Micaela.
A Palazzo Palladini Cristina è ancora traumatizzata per l'incidente: dopo il litigio, Roberto non sembra ancora in grado di stare vicino alla figlia.
Veniamo infine a Raffaele e Ornella. Dopo il ritorno della donna, la coppia è ancora in crisi: il portiere sta cercando di recuperare il rapporto e per un momento, gli sforzi per accorciare le distanze con Ornella sembrerebbero avere l'effetto sperato. Tuttavia, nonostante gli sforzi di Raffaele non siano vani, non basteranno comunque a risolvere i problemi della coppia.