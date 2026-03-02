Un Posto al Sole, anticipazioni 3 marzo: Anticipazioni 3 marzo: Ferri litiga con Cristina, Anna turba Alberto

Nuovo appuntamento con Un Posto al Sole, domani alle 20.50 su Rai Tre. Il rapporto tra Roberto e la figlia Cristina continua ad essere molto difficile: a peggiorare la situazione, dopo aver conosciuto gli amici della ragazza, lei e il padre avranno un'accesa discussione. Intanto, tra Gianluca e Anna sembrerebbe tornare il sereno. È quello che vedremo nell' episodio di martedì 3 marzo; ma scopriamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata.

Dov'eravamo rimasti

Dopo un periodo di grande sofferenza, trasferitasi a Palazzo Palladini per guarire completamente, ora Cristina sembra riprendersi un po': la ragazza infatti, ha iniziato a frequentare di nuovo i compagni di classe. Tuttavia, questi ragazzi potrebbero non essere le persone ideali per lei.

Nel frattempo, Gianluca ha ricevuto una cocente delusione da Anna che, contrariamente alle sue speranze, ha allontanato l'idea di avere una relazione. Gianluca invece, sperava fortemente che la loro intesa fosse l'inizio di una storia.

Anticipazioni 3 marzo: Ferri discute con Cristina, Alberto turbato da Anna

Roberto Ferri conosce gli amici di Cristina, ma i ragazzi non gli faranno per niente una buona impressione, anzi, tutt'altro. Roberto quindi, preoccupato per Cristina, finirà col litigare con la figlia: la discussione gli si ritorcerà contro, e l'imprenditore avrà la peggio. Il rapporto tra Roberto e sua figlia continua ad essere distante, nonostante gli sforzi di Marina che, invece, ha capito quanto Cristina abbia bisogno di aiuto e supporto. Intanto, a dispetto delle conversazioni avute in precedenza, il rapporto fra Gianluca e Anna sembra rinsaldarsi; Alberto però, si renderà conto che la vicinanza di Anna lo turba e, di certo, questo situazione non potrà che creare tensioni con il giovane Palladini. Passiamo infine a Mariella che, nonostante le promesse fatte a Guido, continuerà a mentirgli: L'Altieri ha assicurato che se ne sarebbe tenuta alla larga, eppure non resisterà alla tentazione di vendicarsi di Massaro.