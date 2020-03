Un posto al sole anticipazioni 3 marzo 2020: Filippo farà una nuova conoscenza

Un posto al sole tornerà martedì 3 marzo 2020 su Rai3 alle 20:45 e le anticipazioni ci riportano tra Serena e Filippo, apparentemente concentrati su un futuro che non li vede insieme.

Mentre il rapporto fra Serena e Leonardo sembra cementarsi sempre più, Filippo fa una conoscenza che lo colpisce molto, ma il buonumore per quell'incontro sarà rovinato da un evento inaspettato e scioccante. Mentre Nunzia cerca di mettere in guardia Clara sull'inaffidabilità di Alberto dicendole che non cambierà mai, l'uomo darà conferma della sua immutabilità e a farne le spese sarà Raffaele. Messo in difficoltà da una richiesta di due turisti, Guido ricorrerà all'aiuto di Michele e Tiziano.

L'appuntamento con la nuova puntata di Un posto al sole è per domani, 3 marzo 2020, come sempre su Rai3 alle 20:45, o sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile seguire in replica o nella sezione On demand anche le puntate precedenti. Trovate qui le anticipazioni dell'episodio in onda oggi, 2 marzo.