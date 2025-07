Un Posto al Sole, anticipazioni 3 luglio: Ornella e Silvia preoccupate per Eugenio e Michele

Nuovo appuntamento domani alle 20.50 su Rai 3 con Un Posto al Sole, la soap più longeva della tv italiana.

Roberto e Marina non si arrendono e cercano di impedire in ogni modo a Gennaro di controllare i Cantieri. Intanto Ornella e Silvia sono molto preoccupate per i loro compagni: una per le condizioni di salute di Eugenio, l'altra perché Michele sembra fin troppo attratto da Agata e dal suo mondo.

Negli episodi precedenti

Roberto Ferri

Roberto e Marina si sono resi conto di aver compiuto un grave errore a far entrare Chiara Petrone nei Cantieri. L'ereditiera infatti, si è presto alleata con Gennaro Gagliotti ed ora, insieme, i due costituiscono la maggioranza all'interno dell'azienda.

Intanto Michele Saviani continua la ricerca di Assane, che porta avanti con l'aiuto di Agata.

Anticipazioni 3 luglio: Ornella e Silvia preoccupate per Eugenio e Michele

Un posto al sole: Michele

Eugenio ha avuto un malore ed ora Ornella è molto preoccupata: la donna lo terrà d'occhio, nonostante lui, al contrario, cerchi di minimizzare.

Anche Silvia è preoccupata, ma per motivi diversi. A metterle ansia infatti, il sempre più spiccato interesse di Michele per l'occulto. Interesse che, ovviamente, va di pari passo con la sempre maggiore vicinanza ad Agata.

Impaurita da questo comportamento, la compagna del giornalista chiederà aiuto alla figlia: ma Rossella avrà i suoi problemi, dato che vivrà il ritorno di un personaggio terribile. Ai Cantieri nel frattempo, Marina e Roberto faranno di tutto per impedire a Gennaro Gagliotti di diventare amministratore delegato dei Cantieri.