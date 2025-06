Un Posto al Sole, anticipazioni 3 giugno: Roberto e Marina adottano una soluzione drastica per i Cantieri

Nuovo appuntamento domani, martedì 3 giugno, alle 20.50 su Rai 3 con Un Posto al Sole.

Mentre Roberto e Marina si trovano ad adottare un soluzione drastica per i Cantieri, tutti sono preoccupati per la vicinanza tra Gennaro ed Elena.

Ma vediamo cosa succederà nel prossimo episodio della serie.

Dov'eravamo rimasti

Marina

Gagliotti sta corteggiando Elena, ma ora se n'è accorta anche Antonietta, sua moglie. Intanto, Marina è molto preoccupata: sia lei che Roberto non si fidano del Gagliotti e cercheranno una soluzione, sia per il rapporto con Elena che per la situazione dei Cantieri.

Nel frattempo Pino ha invitato Rosa a trascorrere le vacanze insieme. A Palazzo Palladini c'è però una persona che è molto in ansia: Giulia. Luca è scappato, rifugiatosi da Gianluca Palladini: purtroppo però, ha avuto un nuovo episodio della malattia.

Anticipazioni 3 giugno: anche Michele preoccupato per il rapporto tra Elena e Gennaro

Roberto Ferri

I Cantieri Flegrei non riescono più a risalire la china dopo il gravissimo danno d'immagine arrecato dall'incidente dello yacht ai Caraibi. Marina e Roberto quindi, sono sempre più presi dalla grave crisi dell'azienda. Pur rifiutando di mettere gli operai in cassa integrazione, non sanno come risolvere la situazione: giunti a questo punto, decidono di adottare una soluzione drastica.

Chi non sembra particolarmente preoccupato invece, è Gennaro, più preso dal corteggiamento di Elena che alla crisi dei Cantieri. La loro vicinanza fa preoccupare le persone intorno ad Elena, incluso Michele: da poco rientrato in radio, anche il giornalista comincia a preoccuparsi per la loro vicinanza.

Un posto al sole: una scena della serie Rai

Intanto, denunciata la scomparsa, la polizia sta cercando Luca; Giulia è sempre più preoccupata, dato che conosce bene le condizioni di salute del compagno.

Negli studi di Radio Golfo, infine, Manuela è molto elettrizzata per la sua esperienza in radio, dove ha preso il posto della gemella Micaela. Purtroppo per lei però, l'imprevisto è dietro l'angolo.