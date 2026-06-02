Un Posto al Sole, anticipazioni 3 giugno: Greta convince Roberto ad essere meno severo con Cristina

Nuovo appuntamento su Rai Tre con Un Posto al Sole, la soap italiana che tiene compagnia agli spettatori da trent'anni. Nell' episodio di mercoledì 3 giugno Greta proporrà a Roberto Ferri di essere meno rigidi con Cristina, dato che la ragazza sta attraversando un momento complicato. Alberto invece, è partito alla ricerca di Anna.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata. L'appuntamento è tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 20.50.

Dov'eravamo rimasti

Alberto

Greta si concentra sempre di più sulla figlia e, nel tentativo di proteggerla, finisce per scontrarsi con Roberto, creando nuove tensioni anche con Marina. Cristina affronta un'interrogazione decisiva per evitare di perdere l'anno scolastico. Intanto Gianluca è preoccupato per Alberto, sempre più fuori controllo a causa della sua difficile storia d'amore, tanto da partire impulsivamente alla ricerca di Anna. Nel frattempo, esasperati dalle continue intrusioni di Cotugno, Mariella e Guido decidono di allontanarlo definitivamente dalle loro vite.

Anticipazioni 3 giugno: Greta convince Roberto ad essere meno severo con Cristina

Roberto Ferri

Cristina si è preparata per l'interrogazione che decideva la sua promozione, ma le cose non sono andate come sperava: la ragazza infatti, ha avuto una crisi di panico. Preoccupata per quanto successo alla figlia, Greta propone a Roberto di optare per una linea meno severa nei confronti di Cristina: la donna infatti, vorrebbe permettere alla ragazzina di di portare Leo in viaggio con sé. Nel frattempo, mentre Marina si preoccupa per il rapporto tra i due ex che, per via della figlia, sono sempre più complici, Stefano dovrà trovare la forza di chiudere i legami col proprio passato.

Alla fine, Alberto ha deciso di partire sperando di trovare Anna nel casale di famiglia; ma lì l'avvocato Palladini farà un incontro inaspettato.

Deciso a mettere fine alla sua invadenza, Guido affronterà Cotugno, ma l'impresa si rivelerà più difficile di quello che pensava.