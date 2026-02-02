Un Posto al Sole, anticipazioni 3 febbraio: Eduardo pronto al colpo, Damiano vuole vivere con Rosa

Damiano e Rosa smettono di litigare. Nellepisodio del 3 febbraio di Un Posto al Sole infatti, la coppia si riappacificherà: dopo le tensioni riguardo la convivenza, Damiano prenderà una decisione che renderà Rosa molto felice. Allo stesso tempo però, Renda continuerà a sembrare ancora molto dubbioso al rigurdo.

Vediamo dunque cosa succederà nella prossima puntata della serie; l'appuntamento è alle 20.50 su Rai Tre, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì.

Dov'eravamo rimasti

Rosa

Damiano e Rosa hanno avuto la prima discussione importante da quando sono tornati insieme: la Picariello infatti, ha scoperto che il poliziotto aveva trovato casa per andare a vivere con Viola. Invece con lei, quando è spuntato fuori l'argomento della convivenza, ha finto di non capire: questa differenza di comportamento ha ferito molto Rosa, che si è chiesta che tipo di futuro avesse in mente Damiano per la loro famiglia. Nel frattempo Raffaele ha instaurato un bel rapporto con Eleonor Price, prima aiutandola a trasferirsi a Palazzo Palladini, e poi a districarsi tra le difficoltà linguistiche.

Anticipazioni 3 febbraio: Eduardo pronto al colpo, Damiano vuole vivere con Rosa

Un posto al sole

Eduardo ha convinto Stella a fare un nuovo colpo; avendo bisogno urgente di soldi inoltre, dato che Rino non era d'accordo, Sabbiese ha convinto Stella e Angelo a procedere senza lo zio. A questo punto, sembra che Eduardo abbia la leadership della banda, ma la presenza di Rino non è così facile da ignorare. Intanto a Palazzo Palladini continua la vacanza napoletana di Mrs Price che, accompagnata da Raffaele, andrà alla scoperta della città e si tufferà in uno dei luoghi più suggestivi di Napoli.

Veniamo infine a Damiano e Rosa. La discussione con Rosa infine, ha portato il poliziotto a prendere una decisione: ora Damiano vuole convivere con Rosa. Lei è ovviamente al settimo cielo, dopo esserci rimasta tanto male, ma lui non sembra altrettanto entusiasta.