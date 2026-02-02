Un Posto al Sole, anticipazioni 3 febbraio: Eduardo pronto al colpo, Damiano vuole vivere con Rosa

Tutto quello che succederà nella prossima puntata di Un Posto al Sole, la soap partenopea in onda dal lunedì al venerdì alle 20. 50 su Rai Tre

Damiano
NOTIZIA di 02/02/2026

Damiano e Rosa smettono di litigare. Nellepisodio del 3 febbraio di Un Posto al Sole infatti, la coppia si riappacificherà: dopo le tensioni riguardo la convivenza, Damiano prenderà una decisione che renderà Rosa molto felice. Allo stesso tempo però, Renda continuerà a sembrare ancora molto dubbioso al rigurdo.
l'appuntamento è alle 20.50 su Rai Tre, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì.

Dov'eravamo rimasti

Un Posto Al Sole Rosa
Rosa

Damiano e Rosa hanno avuto la prima discussione importante da quando sono tornati insieme: la Picariello infatti, ha scoperto che il poliziotto aveva trovato casa per andare a vivere con Viola. Invece con lei, quando è spuntato fuori l'argomento della convivenza, ha finto di non capire: questa differenza di comportamento ha ferito molto Rosa, che si è chiesta che tipo di futuro avesse in mente Damiano per la loro famiglia. Nel frattempo Raffaele ha instaurato un bel rapporto con Eleonor Price, prima aiutandola a trasferirsi a Palazzo Palladini, e poi a districarsi tra le difficoltà linguistiche.

Anticipazioni 3 febbraio: Eduardo pronto al colpo, Damiano vuole vivere con Rosa

Gda 3435
Un posto al sole

Eduardo ha convinto Stella a fare un nuovo colpo; avendo bisogno urgente di soldi inoltre, dato che Rino non era d'accordo, Sabbiese ha convinto Stella e Angelo a procedere senza lo zio. A questo punto, sembra che Eduardo abbia la leadership della banda, ma la presenza di Rino non è così facile da ignorare. Intanto a Palazzo Palladini continua la vacanza napoletana di Mrs Price che, accompagnata da Raffaele, andrà alla scoperta della città e si tufferà in uno dei luoghi più suggestivi di Napoli.
Veniamo infine a Damiano e Rosa. La discussione con Rosa infine, ha portato il poliziotto a prendere una decisione: ora Damiano vuole convivere con Rosa. Lei è ovviamente al settimo cielo, dopo esserci rimasta tanto male, ma lui non sembra altrettanto entusiasta.