Nuovo appuntamento domani alle 20.50 su Rai Tre con Un Posto al Sole, la soap più longeva della nostra tv. Nell' episodio di giovedì 4 dicembre troveremo un Renato sempre più isolato dagli altri, mentre Filippo riceverà una proposta molto importante.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa accadrà nella prossima puntata.

Dov'eravamo rimasti

Raffaele

Raffaele ha deciso di andare in pensione e lasciare il posto di portiere a Palazzo Palladini. Renato si è opposto con tutte le sue forze a questa scelta, convinto che l'amico fosse stato spinto da Ornella.

Intanto continua la lotta di Marina e Roberto contro Gennaro Gagliotti, il quale a sua volta, oltre alla coppia, deve guardarsi da Chiara Petrone. Il ritorno dell'ereditiera a Napoli infatti, ha portato una Chiara diversa da quella che era partita, e stavolta Gennaro sa che non potrà manipolarla a suo piacimento.

Un Posto al Sole: anticipazioni 4 dicembre: Renato si isola, Chiara Petrone preferisce Filippo a Gennaro

Filippo

Sentitosi tradito per l'addio di Raffaele al portierato, Renato si chiude sempre di più in se stesso. Con Raffaele che lascia Palazzo Palladini, si apre un nuovo capitolo: nonostante il posto sia stato offerto a Rosa, ma il futuro è ancora incerto. La Picariello infatti, sebbene sia stata un'idea dello stesso Raffaele, è indecisa sul da farsi: Clara ha provato a incoraggiarla, ma Rosa è titubante perché accettare questo lavoro significherebbe stravolgere la vita a Manuel; a partire dal trasferimento in portineria.

Nel frattempo Filippo riceve un'importante proposta lavorativa da Chiara, che lo preferisce a Gennaro.

Marina Giordano

Intanto Marina è dispiaciuta per quanto accaduto con Alice: la ragazza è tornata al fianco di Vinicio, che si è ribellato al fratello, ed è rimasta molto colpita dall'insensibilità della nonna nei confronti del ragazzo. Suo malgrado infatti, la donna ha ceduto alle pressioni di Roberto per usare le foto del ragazzo nel tentativo di portare la Petrone dalla loro parte.

Infine Bice: determinata a trovare un ricco finanziatore, la Cerruti sembra aver puntato la sua preda.