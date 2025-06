Un Posto al Sole: arriva Whoopi Goldberg per festeggiare i 30 anni della soap

Nel cast di Un Posto al Sole sta per arrivare un'attrice Premio Oscar. Durante la presentazione dei Palinsesti Rai svoltasi oggi a Napoli infatti, è stata annunciato un nome internazionale: Whoopi Goldberg.

Whoopi Goldberg entra nel cast di Un Posto al Sole

Whoopi Goldberg e l'Oscar vinto per Ghost - Fantasma

Si tratta di una bella novità per la soap più longeva della tv italiana, che il prossimo 21 ottobre 2026 compirà 30 anni e festeggerà proprio con un'ospite d'eccezione. L'amatissima attrice non sarà però una comparsa o una guest star, ma addirittura un "recurring character", cioè un personaggio che comparirà in diverse puntate. Un personaggio cioè che, pur non essendo uno dei protagonisti, avrà una propria storyline all'interno delle vicende degli inquilini di Palazzo Palladini.

È stata la direttrice della Fiction Rai Maria Pia Ammirati ad annunciare la presenza dell'attrice: "Per i 30 anni della fiction, avremo questo regalo fantastico. Stiamo scrivendo la linee di Whoopi e sarà una linea singolare perché ci sarà anche del mistery e ci sarà un incontro anche sentimentale tra lei e uno dei protagonisti di 'Un posto al sole'" .

Il messaggio di Whoopi Goldberg

Whoopi Goldberg

A confermare la sua partecipazione alla soap, la stessa Whoopi Goldberg con un video mostrato in conferenza stampa e condiviso dagli account ufficiali di Raiplay, Rai 3 e Un Posto al Sole su Instagram: "Loro sanno che è un'idea folle, io so che è un'idea folle, ma è una cosa meravigliosa da fare. Quindi non vedo l'ora: sono emozionata e so che il mio italiano non è perfetto, ma abbiamo trovato un modo. Ciao! Ci vediamo in tv".

Gli episodi con Whoopi Goldberg andranno in onda nel 2026.