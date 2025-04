Un Posto al Sole, anticipazioni 3 aprile: Damiano fa una proposta inaspettata a Viola

Una proposta importante è in arrivo per Viola, ma la ragazza non sa cosa fare. Ecco cosa succederà domani nella puntata di Un Posto al Sole, in onda su Rai Tre alle 20.50.

Nuovo appuntamento domani alle 20.50 su Rai Tre con Un Posto al Sole, l'amata soap all'ombra del Vesuvio. In questo episodio la coppia composta da Damiano e Viola sarà a un punto di svolta: lui farà una proposta alla fidanzata che, presa alla sprovvista, ne rimarrà spiazzata. Di cosa si tratta?

Scopriamolo insieme con le anticipazioni dell'episodio di giovedì 3 aprile.

Dov'eravamo rimasti

Manuela

Negli episodi precedenti, Valeria aveva mandato Mina a sabotare l'evento organizzato al parco archeologica da Manuela. La ragazza infatti, ha deciso di battersi per conquistare Niko e l'evento era la scusa ideale per trascorrere del tempo insieme; venutolo a sapere, Valeria aveva presto organizzato la contromossa.

I piccoli Jimmy e Camillo però, avevano deciso di indagare perché l'intossicazione dei bambini al parco era sospetta.

Nel frattempo, venendo agli adulti, Roberto e Marina discutono sul da farsi: accettare o no la proposta di Gennaro Gagliotti? E se il suo coinvolgimento nelle indagini di Michele Saviani mettesse a rischio anche loro?

Intanto, nell'episodio di martedì 2 aprile, Michele Saviani scopre che i file contenuti nel suo pc, quelli riguardanti l'inchiesta sulla famiglia Gagliotti, sono stati cancellati.

Anticipazioni 3 aprile: Damiano fa una proposta a Viola e la spiazza

Marina

Jimmy e Camillo sono arrivati a una conclusione: le loro indagini sul catering hanno dato i loro primi risultati, e i due ragazzini prederanno una decisione che si rivelerà sbagliata. Ma che, soprattutto, avrà delle conseguenze che i due amici non avrebbero mai immaginato. Intanto Roberto Ferri sta valutando seriamente di accettare l'offerta di Gennaro Gagliotti, disposto ad acquistare delle quote dei Cantieri. Questo significherebbe entrare in società con il Gagliotti, su cui invece la moglie Marina è piena di riserve. Allo stesso tempo, Michele Saviani si convincerà che ora che ha rilevato l'azienda di famiglia, Gennaro sia ancora più affamato di potere e pericoloso.

Viola e Damiano

Intanto la coppia composta da Viola e Damiano è a un punto di svolta: quello che sembrava un comunissimo pranzo fuori, diventa l'occasione per una proposta molto importante. Damiano infatti, proporrà alla fidanzata di andare a vivere insieme; presa alla sprovvista, Viola non saprà cosa rispondere.