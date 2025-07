Un Posto al Sole, anticipazioni 1° agosto: Mariella e Guido di nuovo insieme

Nuovo appuntamento domani con Un Posto al Sole, la soap partenopea più longeva del nostro piccolo schermo. L'appuntamento è alle 20.50, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Marina sa finalmente come ricattare Gennaro Gagliotti e frenare il suo potere, mentre tra Mariella e Guido succede l'inevitabile. Vediamo dunque cosa succederà nell' episodio di venerdì 1° agosto.

Dov'eravamo rimasti

Un posto al sole: una scena della serie Rai

Marina sa che Gennaro Gagliotti è un traditore seriale, così ha deciso di sfruttare la sua passione per le donne per metterlo spalle al muro. Intanto Mariella e Guido, per l'ennesima volta, si trovano ad essere molto vicini. Nel frattempo Michele ha dovuto rivelare alla polizia come faceva a sapere la posizione esatta in cui si trovava il corpo di Assane. Rosa e Pino infine, stanno cercando di trovare un nuovo equilibrio di coppia.

Anticipazioni 1° agosto: Mariella e Guido di nuovo insieme

Guido

Sasà lo aveva temuto, aveva cercato in tutti i modi di tenere lontana Mariella da Guido ma, alla fine, dopo tanti tira e molla, Mariella e Guido cederanno alla passione. Subito dopo però, gli antichi dissapori riemergono, dato che ognuno di loro ha dato un significato diverso al riavvicinamento. Così, di nuovo, Sasà si troverà a dover consolare la sua amica. Marina intanto, procede con il suo piano per annientare Gennaro Gagliotti: andrà infatti da Antonietta per mostrarle le prove del tradimento del marito. Che farà adesso Antonietta?

Alberto invece, svelerà a Luca che Gianluca Palladini non è tornato a Napoli per i motivi che dichiara. Luca ha un rapporto molto profondo con Gianluca, e il ragazzo potrebbe nascondere un segreto molto importante; il padre però, si era illuso di poter recuperare con il figlio. Invece Gianluca gli ha messo subito le cose in chiaro: dopo quanto avvenuto, non si fida più di lui.