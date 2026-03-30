Un Posto al Sole, anticipazioni 31 marzo: Gianluca ha un sospetto su Anna, Grillo vicino a scoprire Eduardo

Grillo è vicino a risolvere il caso, proprio mentre Eduardo sta per tornare a fare un nuovo colpo. Nell' episodio di martedì 31 marzo di Un Posto al Sole, il cerchio si stringerà intorno a Sabbiese. Ma c'è anche un altro cerchio che si stringe: quello intorno ad Alberto Palladini, perché Gianluca avrà un'intuizione quando Anna chiuderà con lui.

Vediamo dunque più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie. L'appuntamento è alle 20.50 su Rai Tre.

Dov'eravamo rimasti

Alberto

Gianluca non capisce perché Anna gli mandi segnali tanto contrastanti, avvicinandosi e allontanandosi in continuazione; Alberto nel frattempo, dopo aver saputo che la ragazza sta per lasciare Napoli, decide di vederla ancora una volta. Serena intanto, ha deciso di non dire né a sua madre né alle sorelle della presenza di Maurizio al matrimonio di Manuela: non capisce infatti, perché il padre delle gemelle sia tornato proprio ora, perciò decide di andarlo a cercare per avere un confronto con lui.

Anticipazioni 31 marzo: Gianluca ha un sospetto su Anna, Grillo vicino a scoprire Eduardo

Un posto al sole: Eduardo

Alberto non ha nessuna intenzione di rinunciare ad Anna, perciò l'avvocato le imporrà di troncare i rapporti con il figlio; a Gianluca però, quando Anna lo farà, scatterà un campanellino d'allarme. Il ragazzo infatti, avrà un'intuizione sul motivo di quella rottura.

Nel frattempo Eduardo organizza un nuovo colpo: insieme alla banda, definisce i dettagli, e riaccoglie in squadra anche Rino. Damiano intanto, dopo aver seguito le tracce della banda dei furti per tanto tempo, non si rassegna ad aver perso il caso. Eduardo da un lato e Damiano dall'altro, ignorano invece che Grillo è prossimo a risolverlo.

Cristina infine, con Leo che glielo ripete in continuazione, decide di non partire con Roberto e Marina. Ma quando Roberto cercherà il supporto di Greta, qualcosa gli farà nascere dei sospetti sul vero motivo per cui la donna ignori la figlia.