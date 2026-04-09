Un Posto al Sole, anticipazioni 10 aprile: Cristina scappa, Alberto non vuole Eduardo a Palazzo

Tutto quello che succederà nella prossima puntata di Un Posto al Sole, la soap partenopea in onda dal lunedì al venerdì alle 20. 50 su Rai Tre

Alberto
NOTIZIA di 09/04/2026

Colpo di scena a Palazzo Palladini: nell' episodio di venerdì 10 aprile di Un Posto al Sole, Cristina non reggerà a una notizia sulla madre: la ragazza rimarrà sconvolta e deciderà di scappare di casa. Raffaele invece, dovrà confrontarsi con Alberto, il quale non gradirà affatto la presenza di Eduardo a Palazzo.
Ma vediamo più nel dettaglio cosa accadrà nella prossima puntata; l'appuntamento con la soap più longeva della nostra tv è alle 20.50, tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai Tre.

Dov'eravamo rimasti

Roberto Ferri
Roberto Ferri

Roberto e Cristina continuano a litigare e il loro rapporto è sempre più teso: nonostante i tentativi di Marina di fare da mediatrice, i due non smettono di scontrarsi. Cristina inoltre, sta per affrontare una brutta sorpresa.
Nel frattempo, Raffaele decide di sistemare i danni al condominio con l'aiuto di Eduardo e Angelo. Nunzio e Rossella, invece, capiscono che il seminterrato richiederà molto tempo per essere sistemato e, costretti a lasciare casa, si trasferiscono temporaneamente da Silvia e Michele, ma la convivenza si preannuncia difficile.

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Anticipazioni 10 aprile: Cristina scappa, Alberto non vuole Eduardo a Palazzo

Un Posto Al Sole Eduardo 2
Un posto al sole: Eduardo

Cristina scopre il segreto di sua madre e la verità è talmente scioccante che sull'onda del momento, decide di fuggire facendo perdere ogni traccia di sé. Preoccupati per la ragazza, Roberto, Marina e Greta cercano di gestire la situazione; ad aiutarli nella ricerca, anche Filippo e Serena.
Nel frattempo, passata la festa di Pasquetta, è ora di rimediare i danni causati dal maltempo e non solo: Raffaele perciò, incarica Eduardo e Angelo di occuparsi della riparazione dei lampioncini del condominio. Il portiere però, dovrà deve fare i conti con Alberto: l'avvocato Palladini infatti, non è per niente felice che l'incarico venga assegnato proprio a Eduardo.
Intanto, alloggiati momentaneamente da Silvia e Michele dopo l'allagamento del seminterrato, Nunzio trova la nuova convivenza con Rossella e i suoi genitori, molto più difficile del previsto.