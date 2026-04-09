Un Posto al Sole, anticipazioni 10 aprile: Cristina scappa, Alberto non vuole Eduardo a Palazzo

Colpo di scena a Palazzo Palladini: nell' episodio di venerdì 10 aprile di Un Posto al Sole, Cristina non reggerà a una notizia sulla madre: la ragazza rimarrà sconvolta e deciderà di scappare di casa. Raffaele invece, dovrà confrontarsi con Alberto, il quale non gradirà affatto la presenza di Eduardo a Palazzo.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa accadrà nella prossima puntata; l'appuntamento con la soap più longeva della nostra tv è alle 20.50, tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai Tre.

Dov'eravamo rimasti

Roberto Ferri

Roberto e Cristina continuano a litigare e il loro rapporto è sempre più teso: nonostante i tentativi di Marina di fare da mediatrice, i due non smettono di scontrarsi. Cristina inoltre, sta per affrontare una brutta sorpresa.

Nel frattempo, Raffaele decide di sistemare i danni al condominio con l'aiuto di Eduardo e Angelo. Nunzio e Rossella, invece, capiscono che il seminterrato richiederà molto tempo per essere sistemato e, costretti a lasciare casa, si trasferiscono temporaneamente da Silvia e Michele, ma la convivenza si preannuncia difficile.

Anticipazioni 10 aprile: Cristina scappa, Alberto non vuole Eduardo a Palazzo

Un posto al sole: Eduardo

Cristina scopre il segreto di sua madre e la verità è talmente scioccante che sull'onda del momento, decide di fuggire facendo perdere ogni traccia di sé. Preoccupati per la ragazza, Roberto, Marina e Greta cercano di gestire la situazione; ad aiutarli nella ricerca, anche Filippo e Serena.

Nel frattempo, passata la festa di Pasquetta, è ora di rimediare i danni causati dal maltempo e non solo: Raffaele perciò, incarica Eduardo e Angelo di occuparsi della riparazione dei lampioncini del condominio. Il portiere però, dovrà deve fare i conti con Alberto: l'avvocato Palladini infatti, non è per niente felice che l'incarico venga assegnato proprio a Eduardo.

Intanto, alloggiati momentaneamente da Silvia e Michele dopo l'allagamento del seminterrato, Nunzio trova la nuova convivenza con Rossella e i suoi genitori, molto più difficile del previsto.