Un Posto al Sole, anticipazioni 30 marzo: Maurizio al matrimonio di Manuela, Serena vuole spiegazioni

Inizia una nuova settimana per i protagonisti di Un Posto al Sole, la soap più longeva della nostra tv, arrivata quest'anno al suo trentesimo compleanno. Nell' episodio di lunedì 30 marzo Serena cercherà Maurizio per chiarire perché sia tornato proprio adesso, dopo essere sparito per anni dalla vita delle gemelle. Nel frattempo Anna sta per andarsene, e mentre Gianluca è avvilito per le contraddizioni della ragazza nei suoi confronti, Alberto non resiste e torna sui suoi passi.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie.

Negli episodi precedenti

Alberto

Dopo essere stato a lungo tentato da lei, tra Alberto e Anna è scoppiata la passione: l'avvocato Palladini si trova così stretto tra due fuochi, l'amore per il figlio Gianluca e l'attrazione per la ragazza.

Intanto è arrivato il giorno del matrimonio di Manuela e Niko. Ma l'evento si è trasformato in uno scambio delle gemelle. Quando infatti Manuela si è resa conto che non sarebbe mai riuscita a discutere la tesi in tempo per presentarsi all'altare, ha chiesto aiuto a Micaela: le Cirillo si erano già scambiate anche altre volte, ma Niko Poggi non è facile da imbrogliare come le altre persone.

Anticipazioni 30 marzo: Maurizio al matrimonio di Manuela, Serena vuole spiegazioni

Manuela

Gianluca si sfoga con Rossella perché Anna gli manda segnali contrastanti; Alberto nel frattempo, dopo aver saputo che la ragazza sta per lasciare Napoli, decide di vederla ancora una volta, nonostante si fosse ripromesso di resistere.

Serena intanto, decide di non dire né a sua madre né alle sorelle della presenza di Maurizio al matrimonio di Manuela: non capisce perché il padre delle gemelle sia tornato proprio ora, perciò si mette a cercare l'uomo per fare chiarezza.

Cerruti cerca di convincere Mariella a non aiutare Massaro, ma lei va avanti dritta per la sua strada: a costo di finire in grossi guai con Bice.