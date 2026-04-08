Un Posto al Sole, anticipazioni 9 aprile: Marina non riesce a mediare tra Roberto e Cristina

Continuano gli strascichi del lunedì di Pasquetta: le conseguenze della festa nel cortile di Palazzo Palladini non si sono ancora risolte, e in particolare si ripercuoteranno sul rapporto tra Roberto e Cristina, arrivato a un nuovo scontro. Lo vedremo nell' episodio di giovedì 9 aprile, in onda alle 20.50 su Rai Tre. Nella stessa puntata, anche Nunzio e Rossella dovranno fare i conti con quanto avvenuto poche ore prima, dato che il temporale ha devastato il seminterrato in cui abitano.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie.

Dov'eravamo rimasti

Roberto Ferri

Complice il maltempo e i bulli amici di Cristina e Leo infiltratisi a Palazzo Palladini, la festa di Pasquetta è precipitata in poco tempo. Mentre Nunzio e Rossella devono affrontare le ripercussioni del violento temporale, Roberto, venuto a sapere degli atti vandalici avvenuti durante la festa di Cristina, sarà fermissimo con la figlia e le intimerà di cambiare drasticamente il suo stile di vita. Naturalmente, Ferri non approva nemmeno le amicizia che la ragazzina sta frequentando, già motivo di scontro nei giorni precedenti.

Anticipazioni 9 aprile: Marina non riesce a mediare tra Roberto e Cristina, Nunzio e Rossella lasciano il seminterrato

Raffaele

Roberto e Cristina hanno di nuovo discusso e, ancora, il rapporto padre-figlia è più teso che mai: nonostante Marina provi a mediare tra i due, il loro contrasto si fa sempre più profondo. Cristina non immagina che sta per ricevere un'amara sorpresa.

Raffaele intanto, pensa a come riportare lo stabile alla normalità: chiede allora aiuto a Eduardo e Angelo per riparare i danni subiti dal condominio dopo la festa in cortile. Nunzio e Rossella invece, dopo aver provato a salvare il seminterrato, si rendono conto che ci vorrà del tempo: non potendo rimanere nel loro appartamento, e avendo bisogno di giorni interi per poter mettere tutto a posto, saranno costretti a trasferirsi temporaneamente da Silvia e Michele. Ma la convivenza non sarà facile...