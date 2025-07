Un Posto al Sole, anticipazioni 31 luglio: Marina ha Gennaro Gagliotti in pugno

Nuovo appuntamento domani con Un Posto al Sole, la soap partenopea trasmessa da Rai Tre e ormai prossima a compiere 30 anni di messa in onda. L'appuntamento è alle 20.50, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Marina ha trovato il modo per tenere in pugno Gagliotti, e stavolta non ha alcuna intenzione di fallire; scopriamo dunque più nel dettaglio cosa succederà nell' episodio di giovedì 31 luglio*.

Negli episodi precedenti

Un posto al sole: Michele

Michele Saviani ha deciso di fermarsi: la sua ossessione nei confronti di Gennaro Gagliotti sta facendo preoccupare Silvia e Rossella, perciò ha preferito smettere di accusare Gagliotti in maniera aperta. Incredibilmente però, ora che il giornalista si sta calmando, Gagliotti deve stare ancora più attento: il suo vizio di tradire la moglie, potrebbe costargli molto caro.

Marina e Roberto intanto, nella situazione attuale, intravedono una debolezza per Gagliotti: in un momento tanto delicato, per loro potrebbe essere l'occasione perfetta di riprendersi la gestione dei Cantieri.

Anticipazioni 31 luglio:

Gennaro Gagliotti

Marina sa del vizio di Gennaro Gagliotti, traditore seriale che non divorzia mai nonostante ne abbia il desiderio. Marina allora, deciderà proprio di sfruttare la sua passione per le donne per metterlo spalle al muro; che sia la volta buona? Intanto Mariella e Guido si troveranno vicini e, dopo tanti dubbi, incertezze, dopo tanto allontanarsi e riavvicinarsi, dovranno affrontare i loro sentimenti.

Nel frattempo Michele si troverà in una posizione difficile: rivelare alla polizia come faceva a sapere la posizione in cui era stato occultato il corpo del povero Assane. Come fare a spiegare che è stata Agata a mostrarglielo in sogno? Come fare per essere creduto?

Rosa e Pino infine, ora che lei ha deciso di accettare la proposta di Giulia, capiranno che devono trovare un nuovo equilibrio come coppia.