Un Posto al Sole, anticipazioni 30 luglio: Gennaro Gagliotti in trappola

Nuovo appuntamento domani alle 20.50 su Rai Tre con Un Posto al Sole, la soap opera all'ombra del Vesuvio. In questa nuova puntata, vedremo Michele Saviani fermarsi a riflettere e, al contrario, Gennaro Gagliotti nei guai proprio quando il giornalista ha deciso di essere più cauto con lui.

Scopriamo allora più nel dettaglio cosa accadrà nell' episodio di mercoledì 30 luglio.

Dov'eravamo rimasti

Un posto al sole: Michele

Il corpo di Assane è stato trovato e Michele è convinto che il responsabile sia Gennaro Gagliotti. L'imprenditore però, non ha nessuna intenzione di finire in galera e sta cercando di far ricadere la colpa su Okoro. Lui però, ha dimostrato di non essere disponibile a salvare Gagliotti, che non aveva tenuto conto di poter trovare un ostacolo al suo piano.

Anticipazioni 30 luglio: Gennaro Gagliotti in trappola

Rosa

Michele capisce che non può più spingersi oltre: spiegare come abbia fatto a sapere dove si trovasse il corpo di Assane, è già complicato per un innocente. Continuare ad essere ossessionato da Gennaro Gagliotti poi, non è una via su cui proseguire: Silvia e Rossella sono molto preoccupate, perciò il giornalista decide di rallentare. Incredibilmente però, è Gagliotti stesso che comincia a mettersi nei guai da solo. Il vizio di tradire e non resistere alle donne, gli si sta per ritorcere contro: qualcuno infatti, sfrutterà a proprio vantaggio i segreti che l'imprenditore tiene nascosti alla famiglia e le cose si metteranno molto male per lui e per la sua reputazione.

Intanto Rosa ha accettato la proposta di Giulia per assistere Luca. Lei e Manuel quindi, si trasferiscono alla Terrazza: Rosa però, non aveva tenuto conto che questa scelta avrebbe comportato la perdita della privacy. Inoltre, Rosa dovrà capire insieme a Pino come fare.

Micaela infine, reduce da un litigio con Pasquale, deciderà che è ora di dire basta.