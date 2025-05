Un Posto al Sole, anticipazioni 30 maggio: Damiano aiuta Michele a scoprire la verità su Assane

Ultimo appuntamento della settimana domani, venerdì 30 maggio, con Un Posto al Sole su Rai 3.

Michele Saviani è sulle tracce di Assane, deciso a scoprire a tutti i costi cosa gli è successo; ma stavolta non sarà solo, perché Damiano Renda gli offre il suo aiuto.

Scopriamo allora cosa vedremo nel prossimo episodio della soap partenopea.

Nell'episodio precedente

Michele Saviani

Nell'ultima puntata, dopo Luca, anche Michele sembrava scomparso: il giornalista infatti, non aveva fatto ritorno e aveva messo in allarme tutta la famiglia. Saviani infatti, si era recato sul luogo in cui era stato avvistato Assane l'ultima volta: deciso a scoprire cosa gli è successo, convinto che c'entri Gennaro Gagliotti, stavolta rischia di mettersi davvero in seri guai.

Anticipazioni 30 maggio: Damiano aiuta Michele a scoprire la verità su Assane

Gennaro Gagliotti

Michele sta seguendo un pista: Assane è sparito e lui è convinto che il bracciante sia finito nei guai a causa di Gennaro Gagliotti, che da quando ha perso il padre è diventato ancora più pericoloso e spietato. Ma il giornalista non indagherà solo: allarmato da Silvia, Damiano gli darà una mano.

Con il poliziotto al fianco di Michele, anche Gagliotti dovrà stare attento alle sue mosse. Nel frattempo Gennaro Gagliotti starà per scoprire qualcosa che lo lascerà senza parole. Intanto Elena continua ad essere molto felice della corte dell'imprenditore, lasciando Roberto e Marina preoccupati; la moglie di Gennaro invece, Antonietta, ha deciso di affrontarlo.

In radio Manuela ha già debuttato fingendosi la sorella Micaela e ha trovato l'esperienza davvero divertente.

Pino infine, inviterà Rosa a partire insieme per le vacanze estive.