Un Posto al Sole, anticipazioni 29 maggio: anche Michele Saviani è scomparso

Giulia sempre più in pensiero per Luca. Ecco cosa succederà nel prossimo episodio di Un Posto al Sole, in onda domani su Rai 3.

Nuovo appuntamento domani alle 20.50 su Rai 3 con Un Posto al Sole. Nell'episodio di giovedì 29 maggio un'altra scomparsa sconvolgerà gli inquilini di Palazzo Palladini: dopo Luca, anche Michele non è più tornato a casa.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata.

Dov'eravamo rimasti

I Cantieri versano in una crisi nera: Gennaro Gagliotti vorrebbe mettere gli operai in cassa integrazione, ma Marina si rifiuta.

Intanto, Giulia si riappacifica con Niko: i due si riavvicinano, Niko si scusa con la madre e la supporta in questo momento tanto difficile.

Anticipazioni 29 maggio: anche Michele Saviani è scomparso

Giulia ha spettato a lungo, ma adesso si è arresa all'evidenza: Luca non è tornato, perciò è ora di denunciare la scomparsa. La donna vuole assolutamente riportarlo a casa, e non si capacita che sia scappato senza lasciare traccia.

Nel frattempo anche Silvia è preoccupata per una scomparsa: Michele infatti si è messo sulla tracce di Assane e non è tornato a casa. Silvia teme il peggio; insieme a Nunzio e Rossella, penserà di andare alla polizia e segnalare il fatto.

Gennaro Gagliotti vorrebbe mettere gli operai dei Cantieri in cassa integrazione, ma Roberto e Marina tenteranno di trovare un'altra soluzione, rifiutando di lasciare gli operai a casa.

Per Gagliotti non va meglio a casa: la moglie sa che Gennaro prova una forte attrazione per Elena, perciò decide di affrontarlo faccia a faccia.

Manuela infine, tornato il sereno con Niko, avrà la sua prima registrazione in radio, in cui fingerà di essere la gemella Micaela.