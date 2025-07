Un Posto al Sole, anticipazioni 29 luglio: Michela discute con Filippo e Pasquale

Nuovo appuntamento domani alle 20-50 su Rai Tre con la soap più longeva della tv italiana: Un Posto al Sole. Ora che il corpo di Assane è stato trovato, il cerchio si stringe intorno a Gennaro Gagliotti.

Vediamo dunque più nel dettaglio cosa accadrà nell' episodio di martedì 29 luglio.

Dov'eravamo rimasti

Un posto al sole: Michele

Agata era apparsa in sogno a Michele indicandogli dove si trovasse sepolto Assane. Ora finalmente, il corpo del bracciante agricolo è stato trovato e Michele non ha nessuna intenzione di lasciare l'opera a metà: Gennaro Gagliotti è il responsabile, e il giornalista è deciso a fargli pagare una volta per tutte i suoi crimini. Nel frattempo, per Marina e Roberto una debolezza di Gennaro potrebbe significare riprendere il controllo dei Cantieri.

Anticipazioni 29 luglio: Michela discute con Filippo e Pasquale

Gennaro Gagliotti

Michele Saviani attacca Gennaro Gagliotti accusandolo di essere l'assassino di Assane ma, a sua volta, ha un problema non da poco per un innocente: spiegare come mai conoscesse esattamente il luogo dove trovare il cadavere.

Gagliotti cercherà di non farsi incastrare e, al contrario, proverà lui a incastrare qualcuno: il povero Okoro, su cui l'amministratore delegato dei Cantieri cercherà di far ricadere la colpa. Ma Gagliotti non deve dare niente per scontato: è vero che Okoro sa, ma non è detto che accetterà di andare in galera al posto suo.

Nel frattempo, Rosa ha pensato molto alla proposta della signora Giulia. La Poggi infatti, le ha chiesto di fare da badante a Luca, così che l'uomo possa avere assistenza senza rinunciare alla sua casa o ai suoi affetti. Rosa accetta la proposta, ma solo dopo capirà che ci sono alcune cose di cui non ha tenuto conto.

Veniamo infine a Micaela: da quando è tornata da Torino non ha avuto vita facile. A partire da Samuel, che ha ritrovato felicemente in coppia con Gabriela. Michela si troverà in difficoltà: prima avrà una discussione importante con Filippo, poi con Pasquale, il suo insegnante di ballo.