Un Posto al Sole, anticipazioni 30 giugno: Nunzio geloso di Gianluca, Michele ancora alla ricerca di Assane

Michele continua a cercare Assane e chiede l'aiuto di una persona, mentre Samuel si confronta con Nunzio riguardo l'atteggiamento esuberante di Gabriela Scopriamo cosa succederà nell'episodio di Un Posto al Sole di lunedì 30 giugno, in onda alle 20.50 su Rai 3. Si tratta dell'episodio inizialmente previsto per venerdì 27 giugno, mai trasmesso per lasciare spazio alla semifinale di Basket femminile tra Italia e Belgio.

Dov'eravamo rimasti

Gennaro Gagliotti

Gennaro e Chiara si sono alleati con l'obiettivo di distruggere Marina e Roberto. Gagliotti del resto puntava da tempo al controllo completo dei Cantieri, perciò ora l'ingresso di Chiara in società può essere un'arma a suo favore.

La donna infatti, non ha dimenticato il dolore che le aveva causato Roberto Ferri, e ora ha l'occasione di poter mettere in atto la vendetta che sognava da tempo.

Anticipazioni 30 giugno: Nunzio geloso di Gianluca, Michele ancora alla ricerca di Assane

Un posto al sole: Michele

Gennaro ha sempre avuto un certo interesse verso Elena, che è sembrata ricambiare. Ora però, anche per via della sparizione di Assane, l'uomo le ha mostrato il suo vero volto.

Nel frattempo Michele non ha rinunciato a scoprire la verità sul bracciante: ha registrato un programma radiofonico sulle persone scomparse, ma non si fermerà qui. Deciso a trovare Assane costi quel che costi, il giornalista chiede aiuto ad Agata, dato che la donna sembrerebbe sapere qualcosa.

Samuel

Intanto Samuel, preoccupato per l'esuberanza di Gabriela, ne parla con Nunzio. L'amico cerca di farlo ragionare sul loro rapporto, dimostrandosi molto maturo. Poco dopo però, Nunzio vedrà Rossella insieme a Gianluca Palladini, tornato a Napoli per incontrare il padre, e finirà subito per smentirsi. Coinvolta suo malgrado nel tentativo di Bice di recuperare i soldi sottratti da Lello Troncone, Mariella si troverà in mezzo a una brutta situazione.