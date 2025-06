Un Posto al Sole, anticipazioni 26 giugno: Chiara e Gennaro si alleano in segreto per prendersi i Cantieri

Nuovo appuntamento domani alle 20.50 su Rai 3 con Un Posto al Sole. Il ritorno di Gianluca Palladini e l'ingresso di Chiara Petrone come socia del Cantieri, sono gli eventi intorno a cui ruoterà la puntata.

Scopriamo quindi cosa succederà nell'episodio di giovedì 26 giugno.

Negli ultimi episodi

Un posto al sole: una scena della serie Rai

Dopo anni, Gianluca Palladini è tornato a Napoli per incontrare il padre Alberto.

Intanto Chiara Petrone è diventata socia dei Cantieri: Marina infatti, si è rivolta a lei pensando di contrastare Gennaro Gagliotti, più deciso che mai a ottenere il controllo completo dell'azienda.

Roberto e Marina sono convinti di poter manipolare Chiara a loro piacimento, ma stanno per ricevere una brutta sorpresa.

Anticipazioni 26 giugno:Chiara e Gennaro si alleano in segreto per prendersi i Cantieri

Alberto

Chiara non ha dimenticato il torto subito da Roberto Ferri ed è decisa a fargliela pagare. Ha capito che Gennaro Gagliotti è la spina nel fianco della coppia, così ha deciso di allearsi con Gagliotti.

I due stringeranno quindi un accordo segreto, per mettere insieme le mani sia su Radio Golfo 99 ha la Radio, a cui è interessata Chiara, che sui Cantieri, a cui invece punta sin dall'inizio Gagliotti. Nel frattempo però, la Petrone lascerà ancora credere a Marina di volerla aiutare. Intanto, è giunto il momento in cui Alberto e Gianluca si troveranno faccia a faccia: dopo anni di lontananza, padre e figlio sono di nuovo uno davanti all'altro. Il ragazzo prova ancora molto astio nei confronti del padre, ma è comunque sceso per vederlo; allo stesso tempo, Alberto sembra voler rimediare ai suoi errori.