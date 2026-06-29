Un Posto al Sole, anticipazioni 30 giugno: colpo di scena per Eduardo e Damiano, Diego non dimentica Lorenza

Nuovo appuntamento su Rai Tre con Un Posto al Sole, la soap che racconta le vite degli inquilini di Palazzo Palladini. Nell' episodio di martedì 30 giugno Eduardo sarà messo alle strette da Grillo, ma nel tentativo di sottrarsi alla sua trappola, incrocerà Damiano. Diego intanto, è ancora in piena crisi con Ida e non fa che pensare a Lorenza.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie. L'appuntamento è alle 20.50 sulla terza rete di Viale Mazzini, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì.

Dov'eravamo rimasti

Alberto

Stella non riesce a convincere Angelo ad abbandonare il piano per incastrare Eduardo e, pur di aiutare Sabbiese, prende una decisione dolorosa. Intanto Anna torna a farsi viva con Alberto, ma il motivo del suo improvviso ritorno resta avvolto nel mistero: l'avvocato ne è ovviamente felice, eppure la ragazza è sempre misteriosa. Mariella, infine, teme che l'ansia di Sergio stia compromettendo il rapporto con Bice e pensa che la coppia possa aver bisogno di un aiuto esterno.

Anticipazioni 30 giugno: colpo di scena per Eduardo e Damiano, Diego non dimentica Lorenza

Damiano Un posto al sole

Avvertito da Stella, Eduardo tenterà di sfuggire alla trappola preparata da Grillo, ma sul suo cammino troverà Damiano; l'incontro porterà il poliziotto a fare una scoperta destinata a cambiare il destino di entrambi.

Nel frattempo Ida cercherà di ricucire il rapporto con Diego, il quale però continua a pensare a Lorenza; la verità è che il figlio di Raffaele non riesce a smettere di pensare alla complicità che aveva con la cameriera del Vulcano, ma che ora sembra persa.

Infine, Jimmy. Sono finite le scuole medie, e il ragazzino ne è uscito con un ottimo risultato; tuttavia, nonostante l'esito felice del suo esame di terza media, Jimmy non è affatto entusiasta come invece si aspettavano Niko e Manuela che, davanti alla sua reazione, si preoccuperanno molto.