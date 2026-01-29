Un Posto al Sole, anticipazioni 30 gennaio: Rosa e Damiano ai ferri corti, Alberto e Gianluca si riavvicinano

Ultimo appuntamento della settimana con Un Posto al Sole, la soap all'ombra del Vesuvio. Con Whoopi Goldberg guest star per festeggiare i trent'anni della serie, le vicende degli inquilini di Palazzo Palladini proseguono di pari passo con la permanenza di Elonor Price in città.

Nell' episodio di venerdì 30 gennaio assisteremo a un litigio molto importante tra Damiano e Rosa, il primo da quando la coppia è tornata insieme. Intanto, migliora il rapporto tra Alberto e Gianluca.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata, in onda alle 20.50 su Rai Tre.

Dov'eravamo rimasti

Un posto al sole

Eduardo ha bisogno di soldi, perciò cerca di convincere Stella a fare un nuovo colpo. Ma Rino non è d'accordo, ancora non si fida appieno: Eduardo perciò, decide di scavalcare lo zio di Stella e convince sia lei che Angelo a fare il colpo per conto proprio.

Nel frattempo, con l'arrivo di Eleonor Price a Palazzo Palladini, Rosa si è resa conto che imparare l'inglese è fondamentale; Renato invece, riguardo gli americani, inizia a sospettare che non la raccontino giusta.

Anticipazioni 30 gennaio: Rosa e Damiano ai ferri corti, Alberto e Gianluca si riavvicinano

Rosa

Rosa ha scoperto qualcosa su Damiano che finirà per innescare un litigio; poco dopo, la Picariello si renderà conto che la discussione ha aperto una profonda crepa nel loro rapporto.

Dopo aver cercato a lungo un dialogo con lui, Alberto è finalmente riuscito a riavvicinarsi a Gianluca e non potrebbe essere più felice. Gianluca a sua volta, oltre ad aver recuperato il rapporto col padre, è rimasto affascinato da Anna, una giovane restauratrice conosciuta al centro di recupero alcolisti: che ci sia un amore in arrivo, per il giovane Palladini?

Al Vulcano infine, non si ferma la rivalità social tra Nunzio e Samuel per chi è il cuoco migliore dle locale: arrivati al culmine dell'esasperazione, i due amici esploderanno in una lite che si rivelerà tanto comica quanto disastrosa.