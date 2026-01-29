Un Posto al Sole, anticipazioni 30 gennaio: Rosa e Damiano ai ferri corti, Alberto e Gianluca si riavvicinano

Ultimo appuntamento della settimana con Un Posto al Sole, la soap all'ombra del Vesuvio. Con Whoopi Goldberg guest star per festeggiare i trent'anni della serie, le vicende degli inquilini di Palazzo Palladini proseguono di pari passo con la permanenza di Elonor Price in città.
Nell' episodio di venerdì 30 gennaio assisteremo a un litigio molto importante tra Damiano e Rosa, il primo da quando la coppia è tornata insieme. Intanto, migliora il rapporto tra Alberto e Gianluca.
Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata, in onda alle 20.50 su Rai Tre.
Dov'eravamo rimasti
Eduardo ha bisogno di soldi, perciò cerca di convincere Stella a fare un nuovo colpo. Ma Rino non è d'accordo, ancora non si fida appieno: Eduardo perciò, decide di scavalcare lo zio di Stella e convince sia lei che Angelo a fare il colpo per conto proprio.
Nel frattempo, con l'arrivo di Eleonor Price a Palazzo Palladini, Rosa si è resa conto che imparare l'inglese è fondamentale; Renato invece, riguardo gli americani, inizia a sospettare che non la raccontino giusta.
Anticipazioni 30 gennaio: Rosa e Damiano ai ferri corti, Alberto e Gianluca si riavvicinano
Rosa ha scoperto qualcosa su Damiano che finirà per innescare un litigio; poco dopo, la Picariello si renderà conto che la discussione ha aperto una profonda crepa nel loro rapporto.
Dopo aver cercato a lungo un dialogo con lui, Alberto è finalmente riuscito a riavvicinarsi a Gianluca e non potrebbe essere più felice. Gianluca a sua volta, oltre ad aver recuperato il rapporto col padre, è rimasto affascinato da Anna, una giovane restauratrice conosciuta al centro di recupero alcolisti: che ci sia un amore in arrivo, per il giovane Palladini?
Al Vulcano infine, non si ferma la rivalità social tra Nunzio e Samuel per chi è il cuoco migliore dle locale: arrivati al culmine dell'esasperazione, i due amici esploderanno in una lite che si rivelerà tanto comica quanto disastrosa.