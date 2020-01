Un posto al sole anticipazioni 30 gennaio 2020: Giulia cadrà nella trappola di Marcello?

Nella puntata di Un posto al sole, in onda giovedì 30 gennaio 2020 su Rai3, Giulia appare ormai completamente in balia di Marcello: anticipazioni.

Nella speranza di risolvere la questione con la maestra di Bianca, Angela decide di rivolgersi alla preside. Giulia sembra ormai destinata a cadere nella trappola di Marcello. Patrizio continua a mettere sotto pressione Samuel, sperando di poterlo presto rimpiazzare con Diego; qualcuno, però, gli farà capire la sua slealtà.

L'appuntamento con la nuova puntata di Un posto al sole è per domani, 30 gennaio 2020, come sempre su Rai3 alle 20:45