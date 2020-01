Un posto al sole anticipazioni 29 gennaio 2020: Leonardo si intromette nel rapporto di Serena e Filippo

Un posto al sole torna mercoledì 29 gennaio 2020 su Rai3 alle 20:45 e le anticipazioni parlano ancora della crisi tra Serena e Filippo, con la presenza di un terzo incomodo.

In balia dell'abile trappola di Marcello, Giulia è pronta nuovamente ad aiutarlo. Malgrado Filippo sia ancora fiducioso di poter riconquistare Serena, Leonardo inizia a fare breccia nelle crepe del loro rapporto. Mostrando un inedito lato del carattere, Patrizio sembra disposto a tutto pur di aiutare Diego a trovare un nuovo lavoro.

L'appuntamento con la nuova puntata di Un posto al sole è per domani, 29 gennaio 2020, come sempre su Rai3 alle 20:45, o sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile seguire in replica o nella sezione On demand anche le puntate precedenti. Trovate qui le anticipazioni dell'episodio in onda oggi, 28 gennaio.