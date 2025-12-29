Un Posto al Sole, anticipazioni 30 dicembre: ancora guai per Eduardo, grandi cambiamenti per Viola

Nuovo appuntamento domani alle 20.50 su Rai Tre con Un Posto al Sole, questa settimana in onda con un piccolo cambiamento: la serie infatti, non verrà trasmessa mercoledì 31 dicembre, per poi ripartire subito il giorno seguente e mostrarci l'inizio dell'anno per gli inquilini di Palazzo Palladini.

Nell' episodio di martedì 30 dicembre Rosa cercherà di aiutare Eduardo a ottenere il posto a Palazzo Palladini, mentre per Viola sarà tempo di cambiamenti.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa accadrà nella prossima puntata.

Dov'eravamo rimasti

La situazione di Eduardo preoccupa tutti, tanto che anche Giulia si sta attivando per aiutarlo a trovare lavoro. E mentre Stella non ha alcuna intenzione di rinunciare a Sabbiese, il rapporto tra i due dà pensiero a Rino, il quale si sente minacciato dalle indagini di Damiano.

Nel frattempo, Raffaele ha trascorso l'ultimo Natale come portiere di Palazzo Palladini; al momento però, la malinconia ha lasciato spazio a pensieri più importanti, dato che durante le feste ha visto Diego e Ida in forte crisi.

Anticipazioni 30 dicembre: ancora guai per Eduardo, grandi cambiamenti per Viola

Mentre Damiano e la polizia portano avanti le indagini sui furti nelle gioiellerie, Rosa si affanna per aiutare il fratello: la Picariello infatti, vorrebbe far avere a Eduardo il lavoro a Palazzo Palladini, offrendogli così una prospettiva di vita che lo tranquillizzerebbe e, senza dubbio, lo aiuterebbe anche a ritrovare un equilibrio con Clara. Eduardo sta facendo di tutto per riuscire a ricostruire la sua vita: anche se a malincuore, continua a tenersi lontano da Stella. Per quanto però si stia impegnando, sembra che sia destinato a finire di nuovo in mezzo ai guai.

Nel frattempo, tornata a fare coppia con Eugenio, nella vita di Viola stanno per arrivare grandi cambiamenti che destano qualche preoccupazione sia in Ornella che in Raffaele. Viola però, non ha alcun dubbio e sembra davvero convinta della sua scelta.