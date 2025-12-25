Un Posto al Sole, anticipazioni 26 dicembre: Stella non rinuncia ad Eduardo, Micaela preoccupata per Jimmy

Anche domani, torna l'appuntamento con Un Posto al Sole, la soap più longeva della nostra tv. L'appuntamento è alle 20.50 su Rai Tre, in onda tutti giorni dal lunedì al venerdì. Nell' episodio di venerdì 26 dicembre Stella non accetterà la decisione di Eduardo di troncare il loro rapporto, e farà qualcosa che potrebbe avere conseguenze molto importanti. Vediamo dunque più nel dettaglio cosa accadrà in questa ultima puntata della settimana.

Negli episodi precedenti

Un posto al sole: una scena della serie Rai

Eduardo ha tradito Clara con Stella, e nonostante all'inizio sembrava non riuscisse a staccarsene, ha deciso di chiudere quando si è reso conto che la donna era pericolosa. Stella infatti, era coinvolta nei furti alle gioiellerie su cui stava indagando Damiano: appena Eduardo l'ha scoperto, ha deciso di tornare sui propri passi, temendo per sé e la sua famiglia. Dopo un periodo di distanza dunque, Sabbiese si è riavvicinato a Clara. Nel frattempo, Raffaele ha vissuto un malinconico Natale, l' ultimo da portiere di Palazzo Palladini.

Anticipazioni 26 dicembre: Stella non rinuncia ad Eduardo, Micaela preoccupata per Jimmy

Diego e Ida

Nonostante Eduardo abbia preso le distanze da Stella, lei non ha alcuna intenzione di rinunciare a lui e si renderà protagonista di un gesto molto azzardato che potrebbe avere conseguenze rilevanti sui rapporti personali.

Raffaele e Ornella intanto, vanno a trovare Diego e Ida durante le feste: in una visita precedente, avevano già notato che la coppia stesse attraversando un momento di crisi, ma ora si accorgono della tensione che grava sulla coppia.

Jimmy

Veniamo infine a Micaela. Dopo aver trascorso il Natale con il figlio, decide di parlare con Manuela e Niko per cercare di capire meglio la situazione creata tra Jimmy e i suoi amici. Il ragazzino infatti, negli ultimi tempi è stato preso di mira a scuola e sta vivendo un momento piuttosto complicato: Matteo ha iniziato a tormentarlo online, aizzandogli contro anche il resto della classe e rendendogli la vita impossibile...