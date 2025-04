Un Posto al Sole, anticipazioni 30 aprile: Gennaro è convinto di essere stato ingannato da Roberto

Nuovo appuntamento domani con Un Posto al Sole, la soap di Rai 3 in onda dal lunedì al venerdì alle 20.50. La nuova società Ferri-Gagliotti inizia già ad avere problemi, e Gennaro si mostrerà subito un socio tutt'altro che semplice da gestire.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nell'episodio di mercoledì 30 aprile. Ricordiamo inoltre che giovedì 1° maggio la puntata non andrà in onda dato che, come da tradizione, Rai 3 trasmetterà la diretta del Concerto del Primo maggio da Roma.

Nell'ultimo episodio

Nell'episodio di martedì 29 aprileabbiamo visto Claudia realizzare sempre più la crisi del suo rapporto con Guido. Intanto, Elena e Alice avevano avuto una discussione importante: la donna infatti, è preoccupata per la vicinanza della figlia alla famiglia Gagliotti.

Anticipazioni 30 aprile: Gennaro è convinto di essere stato ingannato da Roberto

Marina non era d'accordo, ma date le circostanze, ha dovuto accettare l'idea di Gennaro nei Cantieri. La transizione della nuova società però, si sta rivelando più difficile del previsto, specie perché l'imprenditore è convinto di essere stato ingannato da Roberto Ferri.

Gennaro infatti pensa che l'affare gli sia stato proposto ad hoc, appena prima che arrivassero notizie negative sulla vicenda Burnet. Dal canto suo, Gennaro perderà il controllo e sfogherà la sua ira contro sua moglie, che subirà la sua rabbia senza poter fare niente.

Intanto continua la crisi tra Claudia e Guido. Le cose prenderanno una piega ancora peggiore quando Sasà dirà un'innocua bugia per aiutare Mariella a frenare la curiosità di Bice che, invece, voleva i dettagli sulla notte passata da Mariella insieme a Mimmo. Guido si riscoprirà nuovamente geloso dell'ex moglie.