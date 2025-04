Un Posto al Sole, anticipazioni 29 aprile: Elena preoccupata per Alice, Guido e Claudia in crisi

Nuovo appuntamento con Un Posto al Sole, domani alle 20.50 su Rai 3. Alice sta cercando di sostenere Vinicio con tutte le sue forze, ma la madre è molto preoccupata per lei.

Vediamo dunque cosa succederà nella puntata di domani martedì 29 aprile.

Dov'eravamo rimasti

Manuela

Nell'episodio precedente abbiamo visto il ritorno di Niko e Manuela a Napoli, arrivati insieme come coppia. Nel frattempo, per una coppia che si forma ce n'è una che scricchiola: per Guido e Claudia infatti, la relazione non è forte come sembrava. Per il vigile ha lasciato la moglie Mariella, ma ora sembra sempre più distante e nostalgico della sua famiglia. Ma soprattutto, Guido ha spesso dimostrato di essere geloso del rapporto tra Mariella e Mimmo.

Anticipazioni 29 aprile: Elena preoccupata per Alice, Guido e Claudia in crisi

Gianluca Spagnoli è Vinicio

Tra Alice ed Elena c'è stato un duro scontro. Tornata da Londra, Elena pensava di trascorrere del tempo con la figlia; invece la ragazza è in procinto di partire insieme a Vinicio, che sta cercando di supportare dopo che il ragazzo ha perso il padre. Elena è molto preoccupata dai Gagliotti, teme che la figlia si stia mettendo nei guai frequentando la loro famiglia,

Grazie all'aiuto di Viola e Marina, la Giordano riuscirà a vincere la sua battaglia, ma Alice sarà in difficoltà. La ragazza infatti avrà a che fare con Cristiano, che si rivelerà un personaggio pericoloso sia per lei che per Vinicio.

Continua infine il momento di crisi tra Guido e Claudia: lui ha sentito la nostalgia della famiglia e Claudia se n'è accorta e questo la rende nervosa e insicura. Al punto che la donna sta pensando di affrontare Guido e chiedergli di fare una scelta.