Un Posto al Sole, anticipazioni 2 settembre: Niko chiede a Manuela di sposarlo

Nuovo appuntamento domani su Rai Tre con Un Posto al Sole, la soap all'ombra del Vesuvio. Marina sembrava avere Gennaro Gagliotti in pugno ma, per l'ennesima volta, gli ultimi eventi hanno fatto crollare tutto; anzi, Antonietta vuole persino riconquistarlo. Intanto Niko, dopo vari tentativi, riuscirà finalmente a fare la grande proposta a Manuela.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nell' episodio di martedì 2 settembre.

Negli episodi precedenti

Roberto Ferri

Roberto è indagato dalla polizia: dopo l'aggressione ad Alberto Palladini infatti, ha colpito anche Gagliotti. Le indagini rischiano di danneggiare gravemente i Cantieri, già sufficientemente in difficoltà. Nel frattempo, Niko ha tentato di organizzare una romantica proposta di matrimonio per Manuela, ma una serie di equivoci non glielo ha permesso.

Nel frattempo Mariella si è confidata con Sasà e gli ha raccontato cosa è successo con Guido prima della partenza; l'amico, pur dispiaciuto per non averne saputo niente, l'ha comunque supportata.

Anticipazioni 2 settembre: Niko chiede a Manuela di sposarlo

Gennaro Gagliotti

Antonietta non si rassegna alla rottura con Gennaro e tenta con ogni mezzo di ricucire il loro rapporto, sperando di riportarlo a casa e di dare una seconda possibilità al loro matrimonio. Intanto, le indagini proseguono: il cerchio attorno a Marina e Roberto si stringe sempre di più, e i due coniugi si trovano in una posizione sempre più scomoda e rischiosa. Nel frattempo, durante una delle lezioni di ballo di Gabriela, si presenta un ospite inatteso che riesce a spiazzare Micaela e a metterla di fronte a emozioni che pensava di avere sotto controllo. Questo incontro inaspettato potrebbe cambiare le sue convinzioni e spingerla a rimettere in discussione alcune scelte.

Niko

La puntata si chiude con il finale che, da qualche giorno, il pubblico della soap si aspettava: Serena riesce finalmente a far avvicinare di nuovo Manuela e Niko, che dopo tante incomprensioni e incidenti trova il coraggio e riesce a fare a Manuela la tanto attesa proposta.