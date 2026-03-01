Un Posto al Sole, anticipazioni 2 marzo: Marina prova a riavvicinare Roberto e Cristina, Rosa ancora in crisi

Tutto quello che succederà nella prossima puntata di Un Posto al Sole, la soap partenopea in onda dal lunedì al venerdì alle 20. 50 su Rai Tre

NOTIZIA di 01/03/2026

Inizia una nuova settimana per i protagonisti di Un Posto al Sole, in onda su Rai Tre alle 20.50. Nell' episodio di lunedì 2 marzo Cristina rinizierà a frequentare i compagni di classe, ma questo potrebbe non essere positivo per la figlia di Roberto Ferri. Intanto Rosa si ritrova sempre più confusa riguardo i suoi sentimenti.
Ma scopriamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata.

Dov'eravamo rimasti

Tutta presa dalla storia con Damiano e dalla convivenza, Rosa si è resa conto che anche Pino sta andando avanti con la sua vita. La Picariello si è accorta di provare ancora per il suo ex, e ora si ritrova in preda a sentimenti contrastanti, combattuta tra Damiano e Pino.
A Palazzo Palladini intanto, si avvicinano le nozze tra Manuela e Niko; a casa di Ferri e Marina invece, è arrivata Cristina. La ragazzina si sta riprendendo dal terribile incidente in cui è rimasta coinvolta, ma Roberto fatica a stabilire un rapporto con la figlia.

Anticipazioni 2 marzo: Marina prova a riavvicinare Roberto e Cristina, Rosa ancora in crisi

Marina ha già capito da tempo il dolore di Cristina, perciò continua a spingere Ferri ad accorciare le distanze con la figlia. Col passare dei giorni, Cristina riprende a frequentare i compagni di classe che, però, potrebbero non essere buone compagnie per lei; gli amici infatti, rischiano di avere una brutta influenza sulla ragazzina e creare conflitti con Roberto.
Nel frattempo Rosa è sempre più in crisi tra Damiano e Pino: la Picariello si scopre molto gelosa del postino e si sente sempre più tra due fuochi. Specie perché ora la relazione con Damiano stava procedendo bene, dato che la coppia aveva anche deciso di tornare a vivere insieme. Mariella infine, impegnata nella ricerca di un uomo per Bice, rimarrà senza parole: sull'app di incontri che stanno utilizzando, lei e Cerruti faranno scoperte sorprendenti.