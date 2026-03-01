Un Posto al Sole, anticipazioni 2 marzo: Marina prova a riavvicinare Roberto e Cristina, Rosa ancora in crisi

Inizia una nuova settimana per i protagonisti di Un Posto al Sole, in onda su Rai Tre alle 20.50. Nell' episodio di lunedì 2 marzo Cristina rinizierà a frequentare i compagni di classe, ma questo potrebbe non essere positivo per la figlia di Roberto Ferri. Intanto Rosa si ritrova sempre più confusa riguardo i suoi sentimenti.

Ma scopriamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata.

Dov'eravamo rimasti

Rosa

Tutta presa dalla storia con Damiano e dalla convivenza, Rosa si è resa conto che anche Pino sta andando avanti con la sua vita. La Picariello si è accorta di provare ancora per il suo ex, e ora si ritrova in preda a sentimenti contrastanti, combattuta tra Damiano e Pino.

A Palazzo Palladini intanto, si avvicinano le nozze tra Manuela e Niko; a casa di Ferri e Marina invece, è arrivata Cristina. La ragazzina si sta riprendendo dal terribile incidente in cui è rimasta coinvolta, ma Roberto fatica a stabilire un rapporto con la figlia.

Anticipazioni 2 marzo: Marina prova a riavvicinare Roberto e Cristina, Rosa ancora in crisi

Un posto al sole: una scena della serie Rai

Marina ha già capito da tempo il dolore di Cristina, perciò continua a spingere Ferri ad accorciare le distanze con la figlia. Col passare dei giorni, Cristina riprende a frequentare i compagni di classe che, però, potrebbero non essere buone compagnie per lei; gli amici infatti, rischiano di avere una brutta influenza sulla ragazzina e creare conflitti con Roberto.

Nel frattempo Rosa è sempre più in crisi tra Damiano e Pino: la Picariello si scopre molto gelosa del postino e si sente sempre più tra due fuochi. Specie perché ora la relazione con Damiano stava procedendo bene, dato che la coppia aveva anche deciso di tornare a vivere insieme. Mariella infine, impegnata nella ricerca di un uomo per Bice, rimarrà senza parole: sull'app di incontri che stanno utilizzando, lei e Cerruti faranno scoperte sorprendenti.