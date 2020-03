Un posto al sole anticipazioni 2 marzo 2020: Alberto convince Clara a non abortire

Nella puntata di Un posto al sole, in onda lunedì 2 marzo 2020 su Rai3, Alberto Palladini sembra riuscire a convincere Clara a non abortire: anticipazioni.

Un posto al sole tornerà lunedì 2 marzo 2020 su Rai3 alle 20:45 e le anticipazioni sono sorprendenti perchè ci parlano di un Alberto che dimostrerà finalmente di avere dei buoni sentimenti.

Alberto riesce a convincere Clara a recedere dal suo proposito, qualcuno però non si fida completamente di lui e gli fa un minaccioso avvertimento. Ormai convinta che Fabrizio si stia sacrificando per lei, Marina lo affronta chiedendogli di ammettere la verità. Raffaele e gli inquilini del palazzo stanno per fare la conoscenza del simpatico capocantiere che si occuperà di ristrutturare le cantine per Vittorio e Patrizio, ma fin dall'inizio i lavori si riveleranno complicati e turbolenti.

L'appuntamento con la nuova puntata di Un posto al sole è per domani, 2 marzo 2020, come sempre su Rai3 alle 20:45, o sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile seguire in replica o nella sezione On demand anche le puntate precedenti.