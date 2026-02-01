Un Posto al Sole, anticipazioni 2 febbraio: Rosa e Damiano ancora in crisi, Michele affronta Ferri

Nuova settimana su Rai Tre con Un Posto al Sole, la soap più longeva della nostra tv. Quest'anno la serie compie trent'anni e per l'occasione, ha inserito il personaggio di Elonor Price per alcuni episodi speciali: si tratta di una ricca americana arrivata a Napoli per acquistare uno yacht ai Cantieri.

Nell' episodio di lunedì 2 febbraio troveremo Rosa e Damiano in crisi, mentre Michele deciderà di parlare con Ferri riguardo la radio.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata.

Nelle puntate precedenti

Damiano Un posto al sole

Rosa ha scoperto che Damiano aveva trovato una casa per andare a convivere con Viola, mentre invece a lei non l'ha proposto: questo nonostante sapesse che lei, Eduardo e Clara e i bambini iniziavano a stare stretti tutti in casa. Sapere questo, ha scatenato un forte litigio nella coppia che non accenna a finire; i due hanno poi cercato di chiarirsi, ma con scarsi risultati. Damiano ha spiegato di avere paura, ma Rosa a questo punto si sta chiedendo che futuro ha la loro relazione: ognuno a casa sua per sempre?

Anticipazioni 2 febbraio: Rosa e Damiano ancora in crisi, Michele affronta Ferri

Rosa

Tra Damiano e Rosa l'aria è ancora tesa: Renda e la Picariello stanno affrontando il primo vero litigio da quando sono tornati insieme. Il loro rapporto si è incrinato e la situazione non accenna a migliorare: la storia tra Damiano e Rosa rischia di finire appena dopo essere tornati a fare coppia.

Nel frattempo Raffaele è diventato il punto di riferimento di Eleonor Price, con cui sta instaurando un rapporto di complicità: prima l'ha aiutata a trasferirsi a Palazzo Palladini, ora dovrà districarsi tra le difficoltà linguistiche della ricca ospite e, in più, la curiosità di Renato. L'amico infatti, si è messo in testa che la Price nasconda qualcosa e vuole scoprire cosa.

Intanto Michele, spronato da Silvia, decide di parlare con Ferri in merito al proprio ruolo in radio.