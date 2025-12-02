Un Posto al Sole, anticipazioni 3 dicembre: Gennaro Gagliotti stretto tra Chiara Petrone, Roberto e Marina

Anche domani, alla stessa ora, tornano i protagonisti di Un Posto al Sole. L'appuntamento con gli inquilini di Palazzo Palladini è alle 20.50, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai Tre.

Nell' episodio di mercoledì 3 dicembre troveremo Marina e Roberto ancora alle prese con il tentativo di limitare Gennaro Gagliotti, ma stavolta con una difficoltà in più.

Scopriamo quindi più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della soap partenopea.

Dov'eravamo rimasti

Chiara Petrone è tornata a Napoli e ora, ai Cantieri, le cose si sono complicate ulteriormente. Marina e Roberto però non mollano, continuano a portare avanti i loro piani per riconquistare il controllo dell'azienda e mettere all'angolo i soci. L'ultimo tentativo però, ha creato frizioni tra Marina e Alice, di nuovo al fianco di Vinicio: stavolta però, i due ragazzi hanno deciso di non lasciare che le famiglie rovinino il loro rapporto.

Intanto Renato non ha alcuna intenzione di vedere Raffaele lasciare il suo posto da portiere, che nel frattempo è stato già offerto a Rosa.

Anticipazioni 3 dicembre: Gennaro Gagliotti stretto tra Chiara Petrone, Roberto e Marina

Marina e Roberto sono da tempo impegnati a contrastare Gennaro Gagliotti, con cui Ferri suo malgrado ha deciso anche di patteggiare. Adesso che la Petrone è di nuovo a Napoli però, il compito si è fatto ancora più difficile; per loro fortuna, il rapporto tra i due non è più lo stesso. Le conseguenze per Roberto e Marina saranno però non solo sul lavoro, ma anche in famiglia.

Allo stesso tempo, anche Gennaro dovrà fare i conti con la Petrone, il cui atteggiamento è molto cambiato nei suoi riguardi; a differenza di qualche tempo prima, Gennaro si è accorto che non riuscirà più a manipolarla a suo piacimento.

L'amicizia fra Raffaele e Renato reggerà alle loro tensioni? Infine, Guido e Mariella si troveranno alle prese con Cotugno e Bice che, decisa a riprendersi tutto quello che è suo, cercherà un nuovo alleato.