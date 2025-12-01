Un Posto al Sole, anticipazioni 2 dicembre: Marina alle prese con una decisione difficile contro Gagliotti

Nuovo appuntamento domani alle 20.50 su Rai Tre con Un Posto al Sole. Come ogni sera infatti, l'amata soap torna nelle case degli italiani dal lunedì al venerdì.

Nell' episodio di martedì 2 dicembre Renato farà un ultimo tentativo per convincere Raffaele a rimanere, mentre Marina dovrà prendere una decisione molto difficile.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata.

Dov'eravamo rimasti

Gennaro Gagliotti

Chiara Petrone è tornata a Napoli, così Roberto e Marina si sono affrettati a muoversi prima che Gennaro Gagliotti potesse approfittare del ritorno della sua alleata. Ma Gennaro non si è fatto trovare impreparato.

Intanto Vinicio, dopo essersi ribellato al fratello, si è riavvicinato ad Alice. La ragazza lo sta supportando in un momento molto difficile, caratterizzato non solo dai contrasti con Gennaro, ma anche dalla ricaduta nella tossicodipendenza.

Anticipazioni 2 dicembre: Marina alle prese con una decisione difficile, Renato fa una proposta Otello

Marina

Giorno dopo giorno, la relazione fra Alice e Vinicio si fa più solida: la ragazza vuole stargli vicino a aiutarlo, questa volta senza che le famiglie condizionino il loro rapporto. Nel frattempo Roberto scoprirà che Gennaro non è ancora messo all'angolo come credeva: Gagliotti infatti, sembrerebbe avere ancora delle frecce al proprio arco e, pur di arginarlo, Ferri costringerà Marina a prendere una decisione difficile. Una decisione che però, al contrario di quanto sperato, potrebbe avere un esito molto diverso da quello atteso.

Renato

Renato non si è ancora arreso all'idea che Raffaele voglia andare in pensione e, quindi, lasciare il ruolo di portiere di Palazzo Palladini. È convinto invece che dietro questa decisione ci sia la volontà di Ornella, più che quella dell'amico; per questo motivo, sta cercando di convincerlo a rimanere in tutti i modi. Deciso a risolvere la questione in maniera definitiva, Renato farà una proposta a Otello per far mantenere a Raffaele il proprio posto di lavoro; tuttavia le cose non andranno secondo i piani...