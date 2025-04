Un Posto al Sole, anticipazioni 2 aprile: Michele scopre che qualcuno è entrato nel suo pc

Domani su Rai Tre torna Un Posto al Sole alle 20.50. Nel nuovo episodio Michele Saviani tornerà a lavorare alla sua inchiesta, ma farà un'amara scoperta.

Vediamo più nel dettaglio cosa succederà.

Dove eravamo rimasti

Gennaro Gagliotti

Negli episodi passati, Michele Saviani era rimasto vittima della sparatoria causata da Fusco in ospedale, rimanendo gravemente ferito. Fino a poco prima, il giornalista stava lavorando a un'inchiesta sugli affari oscuri della famiglia Gagliotti, ricevendo anche diversi avvisi e minacce da parte di Gennaro.

Quando poi il Saviani è finito in coma, il momento per Gagliotti è stato propizio: grazie alla complicità di Roberto Ferri, si era potuto introdurre nella redazione di Radio Golfo 99, trovare il computer del giornalista e cancellare tutti i file riguardanti l'inchiesta.

Anticipazioni 2 aprile: Michele scopre che qualcuno è entrato nel suo pc

Roberto Ferri

Michele è ormai fuori pericolo, anche se quello che gli è successo non lo ha certo lasciato incolume. Il giornalista non ha però rinunciato al suo spirito, perciò decide di rimettersi subito all'opera e riprendere la sua inchiesta da dove l'aveva lasciata.

Quando però riprenderà in mano il suo pc, riceverà un'inaspettata doccia fredda: i file sono stati cancellati. Tutto il suo lavoro non c'è più, sparito. È chiaro che ci sia l'intervento di Gagliotti che, anche stavolta, l'ha fatta franca.

Non solo, perché Gennaro Gagliotti potrebbe allungare la sua mano anche sui Cantieri. Ora che guida l'azienda di famiglia da solo, si è offerto di rilevare parte delle quote dei Cantieri: Roberto e Marina sono in crisi, non sanno se accettare o rifiutare. Roberto Ferri infatti, nonostante sia propenso ad accettare, ha paura che le cose si complichino. In particolare, sa che Gennaro ha Michele Saviani alle calcagna e teme di finire pure lui nei guai, ma soprattutto di farci finire anche i Cantieri e Marina.