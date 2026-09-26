La Promessa stasera 26 settembre in prima serata: Santos aggredisce Petra, Curro interviene

Le anticipazioni de La Promessa per gli episodi in onda stasera, 26 settembre, in prima serata su Rete 4 a partire dalle 21:30, preannunciano un acceso scontro tra Santos e Petra, destinato a degenerare fino a rendere necessario l'intervento di Curro. Ma non sarà l'unico momento di tensione: Don Cristóbal metterà il giovane di fronte alle conseguenze delle sue azioni, mentre Martina e Jacobo dovranno affrontare una nuova situazione delicata. Nel frattempo, Pía confiderà a Curro un'importante verità su Angela, mentre Manuel affiderà a Enora e Toño un nuovo progetto.

Santos perde il controllo contro Petra, Curro interviene

La denuncia presentata da Lope e Vera nella puntata delle 19:40 porta Don Cristóbal ad avviare un'indagine formale sul furto di ricette. Le prove raccolte finiscono per mettere Santos alle strette. Il giovane, ormai sempre più in difficoltà, reagisce con rabbia e si scaglia contro Petra, accusandola di averlo tradito e di aver contribuito a smascherarlo.

Curro interpretato da Xavi Lock

La situazione rischia di degenerare rapidamente, ma Curro interviene in difesa della donna. La sua iniiziativa serve a riportare la calma, mentre per Santos il cerchio sembra ormai stringersi.

Di fronte agli elementi emersi dall'indagine, Don Cristóbal decide di affrontare direttamente il giovane e gli presenta un ultimatum senza possibilità di equivoci. Santos dovrà restituire fino all'ultimo centesimo il denaro guadagnato illecitamente ai danni di Lope. In caso contrario, per lui scatterà il licenziamento immediato.

Maria Fernández soffre per Carlo

Nel frattempo, la situazione di Maria Fernández continua a essere fonte di frustrazione. La ragazza fallisce ancora una volta il confronto sulla gravidanza e deve fare i conti anche con la gelosia.

Carlo, infatti, continua a corteggiare apertamente le cameriere del palazzo, ignaro del segreto che lo lega a Maria Fernández. Il comportamento del valletto alimenta così il disagio della ragazza e rende ancora più difficile affrontare la situazione.

Martina e Jacobo in una scena de La promessa

Jacobo lascia Martina

Al piano nobile, anche il rapporto tra Martina e Jacobo attraversa una fase delicata. La freddezza della nipote di Don Alonso pesa sempre di più sul giovane, che decide di lasciare temporaneamente la tenuta per tornare a trovare i propri genitori.

Per Martina, l'allontanamento di Jacobo potrebbe diventare un momento di riflessione importante. La pausa permetterà infatti a entrambi di interrogarsi sul futuro della loro relazione e sui sentimenti che li legano.

Pía racconta a Curro la verità su Angela

Intanto Pía decide di confidare a Curro la verità sulle condizioni di Angela. La giovane è profondamente provata dopo lo sparo a Lorenzo e sta cercando di nascondere il proprio dolore. Angela finge di stare bene soprattutto per non preoccupare Curro, ma dietro il suo atteggiamento si nasconde una situazione emotiva molto più fragile di quanto sembri.

Manuel affida un nuovo progetto a Enora e Toño

Infine, Manuel prende una decisione importante sul fronte professionale e affida a Enora e Toño la progettazione di un nuovo aeroplano. La collaborazione, però, non parte nel migliore dei modi. Tra i due rimane una certa tensione ed Enora ribadisce a Toño di aver bisogno di tempo per fare chiarezza sui propri sentimenti.