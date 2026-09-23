Un Posto al Sole, anticipazioni 24 settembre: Damiano inizia le ricerche di Eduardo

Sembrava che Eduardo fosse scappato con Stella, ma la realtà è molto diversa: dopo i dubbi di Rosa e Clara, ora è Damiano ad entrare in azione. Nell' episodio di giovedì 24 settembre di Un Posto al Sole infatti, Grillo dovrà stare molto attento a non farsi scoprire, ora che il suo sottoposto è sulle tracce di Sabbiese.

Ma vediamo dunque più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 20.50 su Rai Tre.

Dov'eravamo rimasti

Un posto al sole: Rosa

Rosa e Clara capiscono che Eduardo non è fuggito con Stella: i suoi effetti personali sono infatti ancora a casa. Preoccupate per Sabbiese, decidono così di coinvolgere Damiano per fare luce sulla sua scomparsa.

Al Vulcano intanto, le tensioni tra Samuel, Micaela e Lorenza diventano sempre più insostenibili, spingendo Diego, Nunzio e Silvia a prendere una decisione dolorosa: licenziare Micaela dal ruolo di social media manager.

Infine, Mariella convince Guido a provare lo yoga, ma l'entusiasmo dell'Altieri non è affatto condiviso dal marito.

Anticipazioni 24 settembre: Damiano inizia le ricerche di Eduardo

Un posto al sole: Eduardo

Dopo aver saputo che Eduardo non ha portato con sé i propri effetti personali, Damiano non ha più dubbi: il poliziotto decide di mettersi sulle tracce di Eduardo, mentre Grillo alza la guardia per il timore che Renda possa scoprire tutta la verità. Il fratello di Rosa è ancora suo prigioniero, nonostante i tentativi di fuga: è dunque fondamentale tenere sott'occhio Damiano, il quale potrebbe diventare davvero pericoloso per Grillo. Al Caffè Vulcano la situazione diventa sempre più tesa: aver rimosso Micaela dal suo incarico infatti, non basta a riportare la tranquillità nel locale. Anzi, gli equilibri si fanno ancora più delicati, tanto che Samuel compie un gesto inaspettato.

Nel frattempo Mariella si gode le lezioni di yoga con Guido e non perde occasione per punzecchiare Sasà.