Un Posto al Sole, anticipazioni 28 settembre: anche Damiano nella morsa di Grillo

Tutto quello che succederà nella prossima puntata della soap più longeva della tv, in onda dal lunedì al venerdì alle 20. 50 su Rai Tre

Eduardo
NOTIZIA di 27/09/2026

Nuova settimana con i protagonisti di Un Posto al Sole, la soap all'ombra del Vesuvio. Non solo Eduardo, ora anche Damiano è finito nelle grinfie di Grillo, deciso a vendicarsi su entrambi; nell' episodio di lunedì 28 settembre però, i piani del poliziotto potrebbero saltare. Proseguono poi le vicende del Vulcano, dove i rapporti sono particolarmente tesi a causa dello scontro tra Samuel e Lorenza, che hanno portato anche al licenziamento di Micaela.
Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata; l'appuntamento è dal lunedì al venerdì, ogni giorno in onda su Rai Tre alle 20.50.

Dov'eravamo rimasti

Damiano Upas
Damiano Un posto al sole

L'improvvisa scomparsa di Eduardo non era una semplice fuga insieme a Stella, la sua amante: quando Clara e Rosa se ne sono rese conto, è intervenuto anche Damiano. Il poliziotto infatti, dopo essersi recato in Commissariato, si è messo sulle tracce dell'amico: quando ha capito che in questa sparizione poteva essere coinvolto Grillo, Renda ha deciso di trovare Sabbiese. Ma purtroppo per lui, proprio come l'amico, anche Damiano è finito prigioniero di Grillo.
Nel frattempo al Vulcano, il licenziamento di Micaela dal ruolo di social media manager del locale, ha scaldato gli animi. Mariella e Guido invece, hanno iniziato a frequentare un corso di yoga.

Anticipazioni 28 settembre: anche Damiano nella morsa di Grillo

Samuele Cavallo Samuel
Samuel

Grillo porta avanti il suo cinico gioco al massacro ai danni di Eduardo e Damiano, ma i dubbi nati attorno all'improvvisa sparizione di Renda potrebbero mandare all'aria il folle piano di vendetta dell'ispettore.
Al Vulcano invece, grazie all'intervento di Serena, la tensione tra Samuel e Nunzio potrebbe finalmente allentarsi, ma a complicare nuovamente la situazione ci penserà, come sempre, Lorenza.
Intanto Mariella è sempre più entusiasta degli effetti benefici dello yoga e, dopo aver coinvolto Guido, riuscirà a conquistare anche un nuovo e decisamente improbabile adepto.

Aggiungici come fonte preferita su Google