Un Posto al Sole, anticipazioni 28 settembre: anche Damiano nella morsa di Grillo

Nuova settimana con i protagonisti di Un Posto al Sole, la soap all'ombra del Vesuvio. Non solo Eduardo, ora anche Damiano è finito nelle grinfie di Grillo, deciso a vendicarsi su entrambi; nell' episodio di lunedì 28 settembre però, i piani del poliziotto potrebbero saltare. Proseguono poi le vicende del Vulcano, dove i rapporti sono particolarmente tesi a causa dello scontro tra Samuel e Lorenza, che hanno portato anche al licenziamento di Micaela.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata; l'appuntamento è dal lunedì al venerdì, ogni giorno in onda su Rai Tre alle 20.50.

Dov'eravamo rimasti

Damiano Un posto al sole

L'improvvisa scomparsa di Eduardo non era una semplice fuga insieme a Stella, la sua amante: quando Clara e Rosa se ne sono rese conto, è intervenuto anche Damiano. Il poliziotto infatti, dopo essersi recato in Commissariato, si è messo sulle tracce dell'amico: quando ha capito che in questa sparizione poteva essere coinvolto Grillo, Renda ha deciso di trovare Sabbiese. Ma purtroppo per lui, proprio come l'amico, anche Damiano è finito prigioniero di Grillo.

Nel frattempo al Vulcano, il licenziamento di Micaela dal ruolo di social media manager del locale, ha scaldato gli animi. Mariella e Guido invece, hanno iniziato a frequentare un corso di yoga.

Anticipazioni 28 settembre: anche Damiano nella morsa di Grillo

Samuel

Grillo porta avanti il suo cinico gioco al massacro ai danni di Eduardo e Damiano, ma i dubbi nati attorno all'improvvisa sparizione di Renda potrebbero mandare all'aria il folle piano di vendetta dell'ispettore.

Al Vulcano invece, grazie all'intervento di Serena, la tensione tra Samuel e Nunzio potrebbe finalmente allentarsi, ma a complicare nuovamente la situazione ci penserà, come sempre, Lorenza.

Intanto Mariella è sempre più entusiasta degli effetti benefici dello yoga e, dopo aver coinvolto Guido, riuscirà a conquistare anche un nuovo e decisamente improbabile adepto.