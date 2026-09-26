Il Paradiso delle Signore 11, anticipazioni dal 28 settembre al 2 ottobre: Riccardo confessa tutto

Una settimana piena di svolte al Paradiso delle Signore 11: Riccardo affronta la crisi con Nicoletta, Simona torna a guardare alla danza e per Delia e Botteri arriva finalmente il matrimonio. Cosa succede nella soap dal 28 settembre al 2 ottobre 2026.

Nuovi equilibri, questioni di cuore e qualche conto in sospeso movimenteranno le prossime puntate de Il Paradiso delle Signore 11. Da lunedì 28 settembre a venerdì 2 ottobre 2026, alle ore 16.00 su Rai 1, Riccardo sarà costretto a fare i conti con una situazione sentimentale sempre più complicata, mentre Marcello cercherà una via d'uscita dal problema legato alla compagnia di crociere.

Intanto Diana farà il suo ingresso nella vita del Circolo e Delia e Gianlorenzo si avvicineranno, tra gli ultimi ostacoli, al giorno delle nozze. Vediamo nel dettaglio cosa succederà nella soap giorno per giorno.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 11: cosa succede dal 28 settembre al 2 ottobre 2026

Gian Lorenzo Botteri

La settimana metterà soprattutto Riccardo Guarnieri davanti a decisioni che non può più rimandare. Ma anche Simona dovrà capire cosa vuole davvero dal proprio futuro, mentre Carla inizierà a muoversi con sempre maggiore sicurezza al Circolo, attirando inevitabilmente l'attenzione di Adelaide.

Lunedì 28 settembre: Riccardo parla della crisi con Nicoletta

Concetta vorrebbe festeggiare Delia e Gianlorenzo con un rinfresco in Caffetteria, ma Mimmo riceve da Rebecca una proposta legata a un importante evento al Circolo. Nel frattempo Lia scopre una vecchia fotografia di Simona in abiti da ballerina e prova a convincerla a non rinunciare alla danza.

Riccardo, invece, ammette con Adelaide che il rapporto con Nicoletta attraversa un momento molto difficile. Anche Diana è in piena tensione con Carla: vorrebbe ripartire per Londra, ma la madre la blocca con una notizia destinata a cambiare i suoi programmi.

Martedì 29 settembre: l'arrivo di Cesare mette in allarme Elisa e Valter

Al Paradiso viene chiamato Cesare, incaricato di occuparsi delle conseguenze del contratto firmato da Marcello con la compagnia di crociere. La sua presenza agita immediatamente Elisa e Valter, che temono possa emergere qualcosa che preferirebbero tenere nascosto.

Al Circolo, invece, Diana catalizza la curiosità generale e Mimmo scopre che lei e Rebecca sono cugine. Riccardo e Umberto trovano infine un raro momento di confronto e decidono di sostenersi a vicenda.

Mercoledì 30 settembre: Marta scopre la verità

Il progetto professionale di Riccardo subisce una battuta d'arresto: Umberto non può finanziare il fast-food e il giovane deve cercare altri investitori. Poco dopo, una telefonata con Nicoletta lascia Riccardo profondamente scosso.

Marta se ne accorge e pretende spiegazioni, spingendo il fratello a raccontarle cosa sta davvero accadendo. Simona, intanto, torna segretamente a ballare, ma una caduta rischia di tradirla davanti a Valter. Diana scopre invece che Carla le ha chiuso i rubinetti e prova senza successo a convincerla a cambiare idea.

Giovedì 1° ottobre: Carla potrebbe aiutare Riccardo

Irene cerca ancora una soluzione per permettere a Delia e Gianlorenzo di superare l'ultimo contrattempo prima delle nozze. Diana decide di reagire al pugno duro della madre cercandosi un lavoro. Marcello, tormentato dai possibili costi che il Paradiso dovrà sostenere per il suo errore, trova conforto in Valeria. Intanto Umberto mette in contatto Riccardo con Carla, che potrebbe diventare la nuova finanziatrice del suo progetto.

Venerdì 2 ottobre: Delia e Gianlorenzo finalmente sposi

Adelaide osserva con sospetto l'avvicinamento tra Carla e Riccardo, mentre la Corsi compie una mossa capace di agitare anche gli equilibri del Circolo. Valter decide invece di proteggere Simona, prendendosi la colpa per il manichino danneggiato e spronandola a non abbandonare la danza. Le sue parole funzionano: la ragazza recupera la lettera della scuola che aveva strappato. E dopo tanti ostacoli arriva finalmente il momento più romantico della settimana: Delia e Gianlorenzo possono pronunciare il loro sì.