Un Posto al Sole, anticipazioni 29 ottobre: Ferri nella morsa di Scala in radio, Nunzio e Rossella in crisi

I sospetti della polizia su Greta mentre Marina continua a nascondere le proprie responsabilità, Gianluca pronto per uscire dall'ospedale e la crisi tra Nunzio e Rossella: i protagonisti di Un Posto al Sole si trovano di nuovo al centro di drammi e conflitti, come da tradizione della soap più longeva della nostra tv. Vediamo dunque più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie; l'appuntamento è alle 20.50 su Rai Tre, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì.

Dov'eravamo rimasti

Marina Giordano

Marina era andata da Stefano Mori per mettere fine ai ricatti dell'uomo: durante il loro incontro però, Mori le ha messo le mani addosso nel tentativo di farle violenza. Marina è riuscita però non solo a divincolarsi, ma a difendersi lasciandolo a terra; poco dopo è arrivata Greta, che si è trovata davanti al corpo e, dopo aver chiamato l'ambulanza, è finita anche per essere sospettata per l'aggressione. In radio intanto, Scala vuole sfruttare il caso Mori, senza risparmiare dettagli sulla relazione passata tra Roberto e Greta. A Palazzo Palladini invece, l'intesa tra Rosa e Guido suscita la gelosia di Mariella, sempre più convinta di essere stata messa da parte.

Anticipazioni 29 ottobre: Ferri nella morsa di Scala in radio, Nunzio e Rossella in crisi

Nunzio

Damiano e la PM Cimmino proseguono le indagini su Mori, mentre Walter Scala, deciso a portare la vicenda all'attenzione del pubblico, non sembra disposto a fare sconti a nessuno: nemmeno a Ferri, proprio colui che lo ha promosso alla direzione dell'emittente. Roberto, dal canto suo, continua a fidarsi di Greta e a credere nella sua estraneità ai fatti.

Dopo la loro discussione, Rossella e Nunzio faticano a ritrovare la complicità di un tempo: mentre lei infatti vuole focalizzarsi sulla carriera, lui vorrebbe invece mettere su famiglia.

Per Gianluca si avvicina il momento delle dimissioni dall'ospedale, mentre Mariella diventa sempre più gelosa del rapporto che si sta instaurando tra Guido e Rosa.