177 giorni di paura, trattative e speranze per riportare a casa un bambino di sette anni: Marco Bocci e Antonia Desplat interpretano i genitori di Farouk Kassam nella nuova miniserie Rai in sei episodi, al via stasera su Rai 1

Una storia drammatica che ha segnato la cronaca italiana diventa una miniserie tv in onda da stasera su Rai 1 in prima serata: si chiama 177 giorni - Il rapimento di Farouk ed è la fiction - con Marco Bocci e Antonia Desplat - che racconta il sequestro del piccolo Farouk Kassam, rapito in Costa Smeralda il 15 gennaio 1992, quando aveva appena sette anni.

Un'opera che mescola realtà e romanzo, basata sul libro Mio Figlio Farouk. Anatomia di un rapimento, scritto da Fateh Kassam, padre del bambino, con la collaborazione di Marco Corrias. Un racconto che ripercorre i 177 giorni di angoscia vissuti dalla famiglia, ma anche le reazioni, i conflitti e le scelte di chi si trovò coinvolto in una vicenda capace di mettere alla prova persino le istituzioni.

La trama di 177 giorni - Il rapimento di Farouk

Locandina di 177 Giorni. Il rapimento di Farouk Kassam

Costa Smeralda, gennaio 1992. La famiglia Kassam vive in Sardegna, dove gestisce l'albergo Luci di la Baia. Fateh, imprenditore di origini belga e pakistane, conduce una vita tranquilla insieme alla moglie Marion, francese, e ai loro due figli, Farouk e Nour. Un equilibrio destinato a spezzarsi il 15 gennaio, quando un gruppo di banditi rapisce il piccolo Farouk, sette anni, proprio davanti agli occhi dei genitori e della sorellina.

Comincia così un incubo che durerà 177 giorni. Fateh e Marion si trovano ad affrontare una situazione per la quale nessuno può essere davvero preparato, mentre le ricerche del bambino coinvolgono polizia, carabinieri, giornalisti e mediatori legati al mondo del banditismo sardo.

Il padre, in particolare, fatica a fidarsi degli investigatori e rifiuta di seguire le indicazioni dei sequestratori, scegliendo spesso di agire autonomamente. Il suo atteggiamento lo porta a scontrarsi con chi conduce le indagini, ma anche a mettere in pericolo se stesso. Marion, invece, cerca di mantenere viva la speranza e di trovare una strada diversa, facendo leva sulla solidarietà e sul dialogo.

Intorno alla famiglia si sviluppano altre vicende: quella dei due giornalisti Marco Uras e Valeria Loi, ex fidanzati che si ritrovano a seguire lo stesso caso, e quella degli investigatori Franco Orazi e Fabrizio Argiolas, impegnati a coordinare le ricerche. A entrare nella vicenda sarà anche Graziano Mesina, figura controversa del banditismo sardo, che si propone come intermediario con i sequestratori.

La fiction segue così le diverse prospettive di una vicenda complessa, mettendo al centro non soltanto le indagini, ma anche le conseguenze umane di un sequestro che cambia per sempre la vita di chi lo subisce.

La sinossi della prima puntata

Nel primo episodio, ambientato in Costa Smeralda nel gennaio 1992, la serenità della famiglia Kassam viene distrutta dal rapimento di Farouk. Fateh e Marion si ritrovano improvvisamente catapultati in un incubo, mentre la polizia e i carabinieri cercano di avviare le indagini.

I sequestratori chiedono alla famiglia di pubblicare un annuncio sul giornale per dare inizio alla trattativa, ma Fateh si rifiuta di seguire le loro indicazioni. Nonostante i consigli di Franco Orazi, della polizia, e Fabrizio Argiolas, dei carabinieri, l'imprenditore non riesce a fidarsi delle forze dell'ordine.

Intanto, i giornalisti Marco Uras, del settimanale Retroscena, e Valeria Loi, della Voce della Sardegna, seguono da vicino il caso. I due, che in passato sono stati fidanzati, diffondono la notizia di una presunta parentela tra i Kassam e l'Aga Khan, che si rivelerà però infondata.

Nel secondo episodio le ricerche proseguono senza risultati e di Farouk non c'è ancora traccia. Anche Papa Giovanni Paolo II interviene con un appello per la liberazione del bambino. Fateh, sempre più diffidente nei confronti degli investigatori, decide di indagare per conto proprio insieme all'amico Pierpaolo Parodi, esperto di sequestri. I due seguono una pista che si rivela però un vicolo cieco.

Nel frattempo, Marco Uras pubblica su Retroscena una notizia sulla possibile presenza di Farouk in Barbagia, senza condividerla con Valeria, che lo aveva aiutato a trovare l'informazione. I sequestratori contattano inoltre la redazione della Voce della Sardegna per sapere se la famiglia sia disposta a trattare. A casa Kassam, intanto, la tensione cresce: Marion scopre che il marito le ha nascosto alcuni dettagli importanti sulle indagini e tra i due si apre una profonda frattura.

Cast e personaggi di 177 giorni - Il rapimento di Farouk

Il cast della miniserie riunisce interpreti italiani e internazionali, chiamati a dare volto ai membri della famiglia Kassam, agli investigatori, ai giornalisti e alle figure che gravitano intorno al sequestro. Marco Bocci è Fateh Kassam. È il padre di Farouk, un giovane imprenditore di origini belghe e pakistane che vive da anni in Sardegna e gestisce l'albergo Luci di la Baia. Determinato e combattivo, dopo il rapimento del figlio fatica a mantenere la lucidità e rifiuta di sottostare alle regole imposte dai sequestratori. La sua diffidenza nei confronti delle forze dell'ordine lo porta spesso allo scontro con gli investigatori.

Antonia Desplat è Marion Bleriot. Moglie di Fateh e madre di Farouk e Nour, è una donna riservata, gentile ed empatica. Cerca di affrontare il sequestro mantenendo viva la speranza e proteggendo la figlia più piccola. Quando decide di intervenire direttamente, sceglie la strada del dialogo e della solidarietà, arrivando a rivolgere un appello alle donne di Orgosolo.

Il piccolo Filippo Papa è Farouk Kassam. Ha sette anni, è nato a Vancouver ma è cresciuto in Sardegna, che considera casa sua. Vivace e allegro, ama il mare e gli animali. Durante la prigionia il legame con la famiglia rappresenta il suo principale punto di riferimento.

Rosa Diletta Rossi è Valeria Loi. Giornalista della Voce della Sardegna, è molto legata alla sua terra. Sveglia e determinata, sa come ottenere informazioni e conquistare la fiducia delle persone. Il caso di Farouk la porta a ritrovare Marco Uras, suo ex fidanzato.

Enrico Inserra è Marco Uras. Giornalista del settimanale Retroscena, ha lasciato la Sardegna per lavorare a Milano. Ambizioso e determinato, difende il diritto di cronaca, ma la vicenda di Farouk lo costringe a confrontarsi con i limiti del proprio lavoro e con le conseguenze delle informazioni diffuse.

Domenico Diele è Franco Orazi. Capo della Squadra Mobile di Sassari, è uno degli investigatori più vicini a Fateh. Esperto e attento osservatore, cerca di mantenere un equilibrio tra le esigenze delle indagini e la necessità di non alimentare false speranze nei genitori.

Mauro Addis è Fabrizio Argiolas. Tenente colonnello dei Carabinieri, conosce bene le dinamiche dei sequestri in Sardegna. Determinato a riportare a casa Farouk, affronta il caso anche alla luce di un precedente fallimento che continua a pesargli.

Giacomo Fadda è Matteo Boe. Figura di spicco del banditismo sardo, è un uomo furbo e calcolatore, capace di utilizzare il discorso indipendentista per giustificare le proprie attività criminali.

Rose Aste è Nicoletta Cau. Poliziotta sarda, determinata e risoluta, è concentrata sulle indagini e sulla ricerca del bambino. Il ricordo di un precedente sequestro finito tragicamente alimenta la sua volontà di non commettere gli stessi errori.

Andrea Tedde è Pierpaolo Parodi. Imprenditore gallurese e amico della famiglia Kassam, ha già avuto esperienza come emissario in un precedente caso di rapimento. Diventa un importante intermediario per Fateh e lo accompagna nelle ricerche.

Leonardo Capuano è Graziano Mesina. Figura leggendaria e controversa della cronaca criminale sarda, si offre come mediatore con i sequestratori dopo essere stato colpito dall'appello pubblico di Marion. La sua presenza è fondamentale per aprire un canale di comunicazione, ma resta sempre accompagnata da dubbi sulle sue reali intenzioni.

Quante sono le puntate della miniserie?

Quella sul rapimento di Farouk Kassam è una serie in tre puntate (per un totale di 6 episodi, due per ciascuna serata). Le prime due saranno trasmesse su Rai 1, in prima serata, lunedì 16 e martedì 17 novembre, mentre il finale andrà in onda lunedì 23 novembre.

Le puntate saranno disponibili anche in streaming, gratuitamente su RaiPlay, in contemporanea alla messa in onda in chiaro opppure on demand a partire dalla mezzanotte del giorno stesso.