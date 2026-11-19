Greta ha trovato Stefano Mori a terra in casa sua ed è diventata la principale sospettata: quando poi se n'è andata insieme a Cristina, la PM Cimmino non ha più avuto dubbi. Ma ora, nell' episodio di venerdì 20 novembre di Un Posto al Sole, la situazione potrebbe cambiare: la Fournier infatti, ricorderà un particolare riguardo quella sera e questo nuovo elemento non aiuterà di certo Marina.

Scopriamo dunque più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie; l'appuntamento è alle 20.50 su Rai Tre, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì.

Dov'eravamo rimasti

Manuela

Manuela e Micaela si preparano a conoscere finalmente la verità sulla notte in cui sono state concepite, ma il peggioramento delle condizioni di Maurizio trasforma il confronto in una corsa contro il tempo. Intanto, Silvia e Michele devono rassegnarsi a cercare una nuova casa, mentre Guido si prepara a un doloroso addio al cane, tra le lacrime di Mariella e Lollo e le proteste dei condomini.

Anticipazioni 20 novembre: Greta ricorda un dettaglio che mette Marina nei guai, Maurizio muore

Marina Giordano

Le indagini sulla morte di Stefano Mori stanno per subire un colpo di scena: Damiano aveva dei dubbi sulla colpevolezza di Greta, ma la scelta di andarsene insieme alla figlia, si era rivelata la sua autocondanna. Così la Fournier è stata arrestata, ma la situazione potrebbe presto ribaltarsi: perché mentre è in carcere, Greta ricorda un dettaglio del giorno in cui ha scoperto il corpo senza vita di Stefano Mori. Un dettaglio di poco conto, quasi insignificante, eppure sufficiente per mettere Marina nei guai.

Manuela e Serena invece, dovranno informarne Monica e Micaela del tragico epilogo che riguarda Maurizio.L'uomo infatti, allontanatosi per raccontare la verità sul concepimento delle gemelle, peggiora ulteriormente e finisce per morire in ospedale. Prima della sua morte però, Micaela e Manuela potranno riappacificarsi con la madre, consapevoli che ha scelto di portare avanti una gravidanza nonostante il modo terribile con cui Monica era rimasta incinta.