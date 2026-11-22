Greta potrebbe mettere nei guai Marina, ora che ha ricordato che in casa di Mori c'era un oggetto che di certo non apparteneva a lui: così, mentre Ferri corre subito a informare Damiano, Marina teme che stavolta la polizia possa arrivare a lei. Nell' episodio di lunedì 23 novembre infatti, Damiano verrà informato di questo ultimo particolare.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata; l'appuntamento con la soap più longeva d'Italia è dal lunedì al venerdì, in onda tutti i giorni alle 20.50 su Rai Tre.

Dov'eravamo rimasti

Roberto Ferri

Greta Fournier è stata arrestata con l'accusa di essere l'assassina di Stefano Mori, in quanto presente a casa sua davanti al corpo dell'uomo a terra. Era stata proprio lei a chiamare i soccorsi, ma poi la fuga con Cristina aveva fatto convergere definitivamente i sospetti su di lei. Marina, che invece è la responsabile, ha mantenuto il segreto: la donna si era difesa dall'aggressione di Mori, che la stava ricattando economicamente, ma ha comunque lasciato che la colpa ricadesse sulla Fournier.

Ora però, Greta ha ricordato un particolare molto importante: in casa di Mori infatti, aveva visto una borsa da donna.

Anticipazioni 23 novembre: Marina rischia di essere scoperta, Serena delusa da Monica

Damiano Un posto al sole

Marina viene a sapere che Greta si è ricordata della borda donna: la Giordano accoglie la notizia con angosci, che cerca di mascherare a Roberto. E proprio Ferri va a informare Damiano, il quale però non sembra prenderlo molto su serio: momentaneamente dunque, nonostante tema di essere scoperta, Marina può tirare un sospiro di sollievo.

Nel frattempo Serena, delusa dalla reazione di Monica che non sembra intenzionata a comportarsi da madre nemmeno in questo frangente drammatico, ora che Maurizio è morto. Serena accompagna così Manuela a casa di Maurizio: qui le due sorelle scopriranno che l'uomo in passato era molto diverso dalla persona grigia che hanno conosciuto loro.