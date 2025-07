Un Posto al Sole, anticipazioni 28 luglio: la polizia trova il corpo di Assane

Nuovo appuntamento domani alle 20.50 su Rai Tre con Un Posto al Sole. Sarà una puntata molto importante per la serie, perché finalmente, dopo tanto lavoro, l'indagine di Michele arriverà a un punto di svolta: il ritrovamento del corpo di Assane.

Scopriamo dunque più nel dettaglio cosa succederà nell' episodio di lunedì 28 luglio.

Dov'eravamo rimasti

Damiano Un posto al sole

Appena era scomparso, Michele Saviani ha subito temuto il peggio per Assane. Si è dunque impegnato a cercarlo, creando anche una trasmissione in radio per indagare sulle persone scomparse; infine, la morte dell'amica Agata gli ha fatto temere davvero il peggio. Proprio Agata però, è intervenuta in suo aiuto: l'amica infatti, gli è comparsa in sogno per indicargli il luogo preciso in cui Assane era sepolto.

Adesso Michele, grazie anche a Damiano, è riuscito a condurre la polizia sul posto.

Anticipazioni 28 luglio: la polizia trova il corpo di Assane

Marina Giordano

Michele Saviani aveva ragione: il corpo di Assane si trovava esattamente nel punto indicatogli da Agata in sogno. È così che si apre la puntata: con il ritrovamento del cadavere del bracciante agricolo, indicato dal giornalista alla polizia e, a sua volta, ascoltato grazie al supporto di Damiano. Il Renda infatti, aveva promesso a Michele che lo avrebbe aiutato, e così è stato.

Il ritrovamento del corpo di Assane è un fatto importantissimo, che dà nuovo impulso alle indagini della polizia e, allo stesso tempo, dà una speranza a Marina e Roberto. In questo momento infatti, con la polizia alle calcagna, Gennaro Gagliotti non è più forte come prima: il ritrovamento del povero bracciante, informatore di Michele Saviani, potrebbe diventare l'arma per riprendersi i Cantieri.

Intanto Ornella e Raffaele sono preoccupati per la distanza che si sta creando tra Viola e Damiano: dopo la decisione di Viola di seguire Eugenio a Milano, la relazione con Damiano è entrata in crisi: Ornella infatti, sospettando che la figlia potesse ancora provare dei sentimenti per il magistrato, ha affrontato Viola chiedendole una volta per tutte chiarezza.

Raffaele intanto, comincia a sentire la mancanza di Renato che, anziché passare il tempo con lui, è sempre più preso dalla sua nuova "amica" virtuale.