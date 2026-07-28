Un Posto al Sole, anticipazioni 29 luglio: la malattia di Luca si manifesta di nuovo

La malattia di Luca torna protagonista nelle vicende di Un Posto al Sole,dopo un periodo di relativa stabilità. L'ex primario infatti, si ritroverà al centro di un tentativo di truffa che lo turberà profondamente: un primo segno che la malattia stia peggiorando? È quanto vedremo nell' episodio di mercoledì 29 luglio, dove ritroveremo ancora alcuni dei personaggi in Calabria.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della soap; l'appuntamento è tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 20.50 su Rai Tre.

Dov'eravamo rimasti

Un posto al sole: una scena della serie Rai

La gelosia di Marina nei confronti di Greta rischia di compromettere definitivamente il suo rapporto con Roberto, che non approva affatto il comportamento della moglie. Intanto Diego, deciso a salvare la storia con Ida, chiederà aiuto a Giulia seguendo l'esempio di Silvia.

Nel frattempo Guido e Mariella resteranno all'oscuro del piano di Cotugno, sempre più intenzionato a conquistare Bice con la complicità di un ben poco convinto Alfredo.

Anticipazioni 29 luglio: la malattia di Luca si manifesta di nuovo

Un posto al sole: una scena della serie Rai

Luca ha attraversato un periodo molto difficile causato dalla sua malattia. Fuggito da Gianluca facendo perdere le sue tracce, era poi tornato a Napoli dove, negli ultimi tempi, sembrava che la situazione si fosse stabilizzata. Ora però, dopo un periodo di ritrovata serenità, Luca finisce in un tentativo di truffa telefonica che rischia di avere pesanti ripercussioni.

Intanto, rimanendo a Palazzo Palladini, la crescente complicità tra Roberto e Greta spinge quest'ultima a fare un passo indietro, anche se la sua decisione potrebbe arrivare troppo tardi.

Ci spostiamo infine in Calabria, dove Micaela e Samuel insieme a Jimmy, hanno raggiunto Rossella e Nunzio. Micaela cerca di convincere Jimmy a trascorrere meno tempo con gli adulti e a socializzare con i ragazzi della sua età, ma nonostante le buone intenzioni, l'intervento della gemella potrebbe finire per compromettere ulteriormente il delicato equilibrio del giovane.