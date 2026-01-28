Un Posto al Sole, anticipazioni 29 gennaio: Eduardo organizza il prossimo colpo senza Rino

Nuovo appuntamento domani alle 20.50 su Rai Tre con Un Posto al Sole, la soap più longeva della nostra tv. A Palazzo Palladini è arrivata Eleonor Price, che rimarrà per un po' insieme agli inquilini dello stabile; intanto, continuano le vicende dei protagonisti.

Nell' episodio di giovedì 29 gennaio vedremo Eduardo prepararsi ad un nuovo colpo con la banda di Stella, nonostante lo zio non voglia; Rosa invece, scoprirà qualcosa su Damiano.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie.

Dov'eravamo rimasti

Un posto al sole

Eduardo ha bisogno di soldi, perciò vuole fare un altro colpo con la banda. Rino, però, non è d'accordo e preferisce aspettare. Con l'arrivo di Elonor Price a Palazzo Palladini intanto, Rosa si rende conto di quanto sia importante studiare l'inglese.

A Radio Golfo 99 intanto, i dipendenti sono sotto organico. Dopo che Elena è andata via, la radio si in affanno ed è tempo di scegliere un nuovo direttore.

Anticipazioni 29 gennaio: Eduardo organizza il prossimo colpo senza Rino

Rosa

Dato che Rino non era d'accordo, perché ancora non riesce a fidarsi appieno di Sabbiese, Eduardo convince Stella e Angelo a fare un colpo per conto loro, senza lo zio. Una decisione che non passerà inosservata, dato che sarà una rottura all'interno della banda.

Nel frattempo Rosa viene a sapere qualcosa su Damiano che potrebbe innescare una forte tensione col compagno. Intanto, Renato si convince che gli americani nascondano qualcosa, e forse potrebbe non essere molto lontano dalla verità.

Al Vulcano infine, continua la rivalità tra Samuel e Nunzio, ancora in competizione dopo che Micaela ha convinto il fidanzato di Rossella a girare dei video per i social. I due amici si contendono il ruolo di volto del locale, con Samuel che non ci sta a rimanere in secondo piano e ora la loro rivalità continua a suon di tormentoni.